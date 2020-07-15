外交部发言人对美涉南海声明作出回应

本报北京7月14日电 （记者谢亚宏）外交部发言人赵立坚14日表示，美方近期发表的涉南海声明罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，蓄意挑动领土海洋争端，中方对美方的错误行径表示强烈不满、坚决反对，敦促美方停止在南海问题上制造事端。

美国国务卿蓬佩奥当地时间13日发表声明称，中国在南海许多主张没有国际法依据，美方敦促相关国家反对中国的海洋权利主张，南海仲裁案裁决对中菲均有法律约束力。

赵立坚在14日举行的例行记者会上回答相关提问时表示，美方声明罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，违背美国政府在南海主权问题上不持立场的公开承诺，违反和歪曲国际法，蓄意挑动领土海洋争端，破坏地区和平稳定，是不负责任的做法。

“美方在声明中称中国于2009年才正式宣布南海断续线，这完全不符合事实。”赵立坚说，中国在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的。中国对南海有关岛礁和相关海域行使有效管辖已达上千年。

“早在1948年，中国政府就正式公布了南海断续线，在很长时间里没有受到任何国家质疑。中国在南海的领土主权和海洋权益有充分历史和法理依据，符合有关国际法和国际实践。”

赵立坚表示，中方从来不谋求在南海建立“海洋帝国”，始终平等对待南海周边国家，在维护南海主权和权益方面始终保持着最大克制。与此相反，美国拒绝加入《联合国海洋法公约》，在国际上频频“毁约退群”，对国际法合则用、不合则弃，频繁派遣大规模先进军舰军机在南海大搞军事化，推行强权逻辑和霸道做法，美国才是本地区和平稳定的破坏者和麻烦制造者，国际社会看得十分清楚。

他说，中方在南海仲裁案及其所谓裁决上的立场是一贯的、明确的、坚定的。仲裁庭违背“国家同意”原则越权审理，在事实认定和法律适用上有明显错误，很多国家都提出质疑。美方借炒作仲裁案来服务自身政治目的，是对国际海洋法的滥用，中方绝不接受。

赵立坚说，根据中国和东盟国家2002年达成的《南海各方行为宣言》，中国始终致力于同直接相关的主权国家通过谈判磋商解决有关领土和管辖权争议，致力于同东盟国家共同维护南海和平稳定。当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势总体稳定。中国和东盟各国不仅遵守《南海各方行为宣言》，而且正在加紧商谈更有约束力的“南海行为准则”，共同维护南海和平稳定和航行自由，相关磋商取得积极进展。中国与东盟国家关系在防疫抗疫合作中进一步得到巩固和发展。

他表示，美国作为域外国家，出于一己私利，唯恐南海不乱，千方百计在南海挑动是非，兴风作浪，离间地区国家同中国的关系，干扰破坏中国与东盟国家维护南海和平稳定的努力。“美方声明还刻意歪曲出席2010年东盟地区论坛外长会中国代表发言。事实是，中国代表在会上表示，中方始终主张国家不分大小一律平等，有关争议的解决应根据是非曲直，由直接当事方通过谈判磋商和平解决。美方挑拨离间的图谋绝不会得逞。”

“我们对美方的错误行径表示强烈不满、坚决反对，敦促美方停止在南海问题上制造事端，不要在错误道路上越走越远。中方将继续坚定依法维护自己的主权和安全，坚定维护与地区国家的友好合作关系，坚定维护南海的和平稳定。”赵立坚说。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 03 版）

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