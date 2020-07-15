王毅同菲律宾外长洛钦举行视频会谈

本报北京7月14日电 国务委员兼外长王毅14日同菲律宾外长洛钦举行视频会谈。

王毅说，杜特尔特总统就任以来做出重要政治决断，同中国领导人就搁置海上争议、通过双边协商管控局势、加强对话合作达成重要共识。我们应珍惜得来不易的友好局面，巩固双边关系转圜的政治基础，维护两国合作带来的重要成果。

王毅表示，中方愿继续同菲方加紧建立人员往来“快捷通道”，打造物流“绿色通道”，助力复工复产。

王毅阐述了中方在南海问题上的原则立场，指出在中国和东盟国家共同努力下，南海局势总体保持稳定，但美国出于地缘政治需要，不断兴风作浪，推进南海军事化，日前又发表所谓声明，公然违背其在南海争议问题上不持立场的承诺，蓄意挑拨中国与东盟国家间的关系，企图制造矛盾冲突，破坏地区稳定。这种出尔反尔的作法只会损害美自身的信誉。王毅表示，中方将继续同包括菲方在内的地区国家一道，坚持通过对话协商处理海上问题，在恪守《南海各方行为宣言》的基础上，早日达成有约束力的“南海行为准则”，共同维护好南海的和平稳定。他强调，处理海上问题，我们应共同向前看，而不应回到过去。

洛钦向遭受水灾的中国民众表示慰问。他表示，菲方祝贺中国抗疫取得的重大成就，赞赏中方为国际抗疫发挥的重要作用。菲方支持共建“一带一路”合作不受干扰地向前推进。菲方认为，海上争议不是菲中关系的全部，不应也不会影响菲中友好。菲方愿继续致力于通过双边友好协商解决好南海争议，积极推进海上合作，共同维护南海的和平与稳定。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 03 版）

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