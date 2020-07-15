加强团结合作 尊重保障人权

自5月上旬以来，由中国人权研究会指导、国内外多家人权研究机构主办的“全球疫情防控与人权保障”系列国际视频研讨会陆续举行。研讨会目前已举办7场，来自中国、俄罗斯、美国、英国、法国、新加坡、南非、联合国人权事务高级专员办事处等10多个国家和国际组织的数百名专家参加。与会专家就疫情防控中的生命权保障、特定群体权利保障、中西方人权观比较、构建人类命运共同体理念与国际合作等议题展开讨论。专家们积极肯定中国政府坚持生命至上、推动国际抗疫合作的经验和做法，提出国际社会应加强团结，共同应对疫情挑战，反对将疫情政治化、病毒标签化。

“中国采取一切措施保障人民的生命权、健康权，彰显了对生命价值的尊重”

生命权是最基本的人权。联合国《公民权利和政治权利国际公约》规定，人人享有生命权，国家有义务采取积极措施保障生命权。与会专家表示，疫情面前坚持生命至上是各国政府应有的立场。

“生命权是享有其他人权的基本前提和必要条件，疫情防控阻击战也是一场‘人权保卫战’。”中国人权研究会副会长、西南政法大学校长付子堂指出，中国在疫情防控中坚持生命高于一切，为疫情防控提供有力的法治保障，以非常之举应对非常之事，凝聚抗击疫情的磅礴伟力，推动疫情防控取得重大战略成果。

“始终坚持人民至上、生命至上，中国采取一切措施保障人民的生命权、健康权，彰显了对生命价值的尊重。”中国人民大学人权研究中心主任韩大元表示，当前人类面临新冠肺炎疫情带来的史无前例的挑战，各国政府为保障公民的生命、健康和安全采取了各种措施。我们应当从人权保障的角度在自由和秩序、生命权和其他权利之间寻求平衡，共同推进人权保障，共建人类命运共同体。南开大学人权研究中心主任常健列举了中国抗击疫情过程中采取的人权保障举措，强调中国政府竭力平等保障每个公民的生命健康权，切实保障工作权、知情权等各项权利。武汉大学人权研究院执行院长张万洪向与会者分享了武汉协调社会组织参与公共服务、保障残疾人等群体生命健康权的具体做法。

德国慕尼黑大学法学院教授斯特凡·科里奥特在介绍德国疫情防控经验时表示，生命具有至高价值，疫情防控期间要采取措施防止民众受到感染，就意味着有更多的个人自由受到限制。需要努力在自由和安全之间找到平衡点。

与会专家强调要关注在疫情防控中处于弱势地位的群体。挪威奥斯陆城市大学社会工作系教授鲁尼·哈佛森指出，疫情给各类社会成员带来的影响不同，需要对特定群体给予更多的关心关爱和社会干预。英国利兹大学法学院教授杰拉德·奎因认为，在抗击疫情过程中，值得思考的是，该如何更好地保障老年人、残疾人平等获得医疗服务和其他服务的权利。香港大学法律学院教授傅华伶表示，社会组织、志愿者、商业机构都为抗击疫情贡献了独特的力量，应重视社会参与对于保护特定群体基本权利的作用。

“任何仇外情绪和虚假信息的传播都会为民粹主义、排外主义提供借口”

平等与不歧视原则是国际人权法的核心准则，得到《世界人权宣言》等一系列国际人权文书确认。个别国家的一些政客、媒体将新冠病毒与特定族群或地域联系起来，煽动种族歧视，破坏了国际社会团结抗疫的共同努力。与会专家纷纷对此表示强烈批评，反对将疫情政治化、病毒标签化，呼吁共同抵制歧视言行。

联合国当代形式种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为问题特别报告员滕达伊·阿丘梅指出，抗击疫情期间，针对亚裔的暴力事件在一些国家达到令人震惊的程度。公众人物和政治家在促进种族平等和非种族歧视原则方面发挥着关键作用，然而一些政客将新冠病毒与族群或地域相关联，助长了种族主义和仇外心理。她呼吁，各国应致力于实现种族平等和非歧视。国际社会在团结合作抗疫之际，要确保所有工作有助于促进人民健康和福祉，包括避免种族主义和仇外心理。

“任何仇外情绪和虚假信息的传播都会为民粹主义、排外主义提供借口，最终会殃及人类自身。”联合国人权事务高级专员办事处驻几内亚代表帕特里斯·瓦哈德等官员在联合发言中警告。

“中国人民在疫情防控中为维护国际公共卫生安全、保障世界人民生命健康作出了巨大贡献，理应得到国际社会的舆论支持。”中南大学人权研究中心执行主任毛俊响表示，各种针对疫情的歧视言论，是打着言论自由旗号的种族歧视、国籍歧视。政治人物和媒体应树立高度社会责任感，避免散布种族主义、仇外心理等不利于国际抗疫合作的言论。荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权中心主任汤姆·茨瓦特和阿姆斯特丹大学学者亚历山大·诺普斯，从法理和司法角度深入分析指出，美国一些地方对中国发起的所谓“追责”滥诉根本不具有胜诉的可能。

“人类命运共同体理念将为促进国际卫生合作发挥更大作用”

目前，全球疫情防控形势依然严峻。与会专家呼吁国际社会加强团结合作，秉持人类命运共同体理念，坚定践行多边主义，支持世界卫生组织在国际抗疫合作中发挥领导作用。

吉林大学人权研究中心执行主任何志鹏认为，共抗疫情凸显了构建人类命运共同体的迫切性，国际社会应在信息协同、管控协同、科技协同、理念协同方面加强合作。法国斯特拉斯堡大学教授弗洛朗斯分享了欧洲理事会在疫情防控中的相关做法，并对中国政府努力与国际社会合作抗击疫情的做法表示赞赏。帕特里斯·瓦哈德等联合国官员指出，应对新冠肺炎疫情是捍卫人类发展权的机会。应当以此为契机，坚持以人为本的国际合作，在维护多边主义中实现人类团结。

“不能将新冠肺炎疫情当作政治博弈的工具。”美国乔治城大学教授劳伦斯·戈斯廷表示，国际社会各方应当相互尊重、相互配合，让世界卫生组织更好地发挥作用。同时，应当尊重资源分配正义和法治原则，让疫苗、药物公平惠及所有人。

“面对疫情，没有任何国家能独善其身。国际社会应在联合国和世界卫生组织领导下，合作应对共同挑战。”巴基斯坦参议院外事委员会主席穆沙希德·赛义德表示，任何试图指责或妖魔化其他国家、团体的行为都是错误的，这些源于偏执和种族歧视的行为不会被接受。

香港城市大学法学院副教授弗吉亚·娜吉亚·楼恩表示，中国把人民生命安全和身体健康放在第一位，积极推动国际抗疫合作，提倡共同完善全球治理。“加强团结合作对阻断疫情传播具有重要作用。中国重视通过多边平台增进国际抗疫合作的做法具有重要示范意义，人类命运共同体理念将为促进国际卫生合作发挥更大作用。”

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 03 版）

(责编：牛镛、燕勐)