搅浑南海 注定徒劳（钟声）

美方借南海问题挑拨离间的行径，与本地区国家爱好和平的努力与愿望背道而驰

7月13日，美国国务院发表所谓涉南海声明，无视中国和东盟地区国家维护南海和平稳定的努力，肆意歪曲南海有关客观事实和《联合国海洋法公约》等国际法，渲染南海地区紧张局势，挑拨中国与地区国家关系，对中方进行无理指责。该声明罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，违背美国政府在南海主权问题上不持立场的公开承诺，极其不负责任。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

中国人民在南海的活动已有2000多年历史。中国最早发现、命名和开发利用南海诸岛及相关海域，最早并持续、和平、有效地对南海诸岛及相关海域行使主权和管辖。中国对南海诸岛的主权和在南海的相关权益，是在漫长的历史过程中确立的，具有充分的历史和法理依据，符合包括《联合国宪章》《联合国海洋法公约》在内的国际法。中方在南海问题上的立场和主张是一贯的、明确的，始终平等对待南海周边国家，在维护对南海诸岛的主权和在南海的相关权益方面始终保持着最大克制。根据中国和东盟国家2002年达成的《南海各方行为宣言》，中国致力于同直接相关的主权国家通过谈判磋商解决有关领土和管辖权争议，致力于同东盟国家共同维护南海和平稳定。

当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势保持总体稳定、向好发展。中国与东盟各国在海上搜救、海洋环保、海洋科考等领域的合作取得了很多积极进展，“南海行为准则”磋商也在快速有序推进，目前已进入案文第二轮审读阶段。在第五十二届东盟外长会联合公报中，十国外长称赞中国和东盟国家为“南海行为准则”单一磋商文本草案一读提前完成所付出的努力，认为磋商取得的成果令人鼓舞。东盟各国外长还再次强调，携手维护南海和平稳定有利于各方。在全球抗击新冠肺炎疫情的背景下，中国同东盟国家集中精力开展抗疫合作，相互支持，相互帮助，双方互信进一步增强。装载着抗疫物资的船只与飞机在南海往来穿梭，南海正在成为中国与东盟国家携手抗疫的互助之海、合作之海。

美国不是南海有关争议当事方，美方却出于一己私利，唯恐南海不乱，千方百计在南海挑动是非、兴风作浪，向南海增派最先进的舰机耀武扬威，频频以“航行霸权”行径威胁本地区安全稳定。毫无疑问，美方才是推动南海军事化的始作俑者，才是本地区和平稳定的干扰者、破坏者和搅局者。美方借南海问题挑拨离间的行径，与本地区国家爱好和平的努力与愿望背道而驰。近日，美方蓄意派重兵在南海有关海域进行大规模军演，进一步暴露其推进南海军事化的图谋，地区各国对此应当高度警惕。

南海和平稳定与地区国家的安全、发展和繁荣息息相关，与地区各国人民的福祉息息相关。实现南海地区的和平稳定和繁荣发展是中国和东盟国家的共同愿望和共同责任，符合各国的共同利益。中方将继续坚定依法维护自己的主权和安全，坚定维护与地区国家的友好合作关系，坚定维护南海的和平稳定。美方制造事端的任何伎俩都注定是徒劳的，搅浑南海的图谋绝不可能得逞。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 03 版）

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