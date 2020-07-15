王毅：美国唯恐南海不乱 不断兴风作浪

人民网北京7月15日电 据外交部网站消息，2020年7月14日，国务委员兼外长王毅同菲律宾外长洛钦举行视频会谈。

王毅说，中菲是隔海相望的友好近邻，两国和两国人民有着上千年交往历史。杜特尔特总统就任以来做出重要政治决断，改变前些年一味制造对抗的作法，同中国领导人就搁置海上争议、通过双边协商管控局势、加强对话合作达成重要共识。中菲关系由此止跌回升，各领域合作得以快速发展。我们应珍惜得来不易的友好局面，巩固双边关系转圜的政治基础，维护两国合作带来的重要成果。习近平主席同杜特尔特总统前不久通电话，就中菲关系发展方向达成新的重要共识。我们应不折不扣贯彻落实好两国领导人的共识，增进互信，排除干扰，推动中菲关系不断取得新发展。

王毅表示，中菲两国人民在疫情防控中相互帮助，同舟共济，展现了兄弟情谊。中方愿继续同菲方分享抗疫经验，提供力所能及的支持，推进疫苗研发合作，加紧建立人员往来“快捷通道”，打造物流“绿色通道”，助力复工复产，确保产业链供应链稳定。我们愿持续推进“一带一路”同菲方“大建特建”规划的对接，加快推进合作项目落地。

王毅阐述了中方在南海问题上的原则立场，指出在中国和东盟国家共同努力下，南海局势总体保持稳定，但美国出于地缘政治需要，唯恐南海不乱，不断兴风作浪，还向南海增派最先进的舰机，耀武扬威，推进南海军事化，这一危险的趋势值得地区国家高度警惕。日前，美又发表所谓声明，公然违背其在南海争议问题上不持立场的承诺，蓄意挑拨中国与东盟国家间的关系，企图制造矛盾冲突，破坏地区稳定。这种出尔反尔的作法只会损害美自身的信誉。王毅表示，中方将继续同包括菲方在内的地区国家一道，坚持通过对话协商处理海上问题，在恪守《南海各方行为宣言》的基础上，早日达成有约束力的“南海行为准则”，共同维护好南海的和平稳定。王毅向洛钦强调，处理海上问题，我们应共同向前看，而不应回到过去。

洛钦向遭受水灾的中国民众表示慰问，相信伟大的中国一定能像过去一样，战胜遇到的任何挑战。菲方祝贺菲中建交45周年，愿同中方深化友谊与团结，推进各领域互利合作。菲方祝贺中国抗疫取得的重大成就，赞赏中方为国际抗疫发挥的重要作用，感谢中方对菲派出医疗队和提供医疗物资支持，愿积极同中方开展疫苗合作，尽快就建立“快捷通道”做出妥善安排。菲方不赞同一些国家借疫情针对中国，这既不公平，也不合理。菲方支持共建“一带一路”合作不受干扰地向前推进。菲方认为，海上争议不是菲中关系的全部，不应也不会影响菲中友好。菲方愿继续致力于通过双边友好协商解决好南海争议，积极推进海上合作，共同维护南海的和平与稳定。

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