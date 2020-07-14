中兴通讯在南非推出首款5G室内路由器MC801A

人民网约翰内斯堡7月14日电 （王磊）近日，中兴通讯与非洲最大的跨国电信运营商MTN合作，在南非发布了中兴首款5G室内路由器MC801A。在南非5G网络覆盖的地区，用户可以通过普通的4G智能终端和Wi-Fi终端提前享受高速5G网络和丰富的5G服务，包括通过VR、AR和3D技术提供的沉浸式流媒体、游戏和娱乐体验。

凭借小巧精致的外观、独特的“星云环”和跑道流线型设计，中兴5G室内路由器MC801A获得了2019 iF设计大奖。除了支持NSA和SA双模5G网络，兼容4G和5G主流频段，MC801A还支持最新的Wi-Fi 6技术，允许多个用户同时访问5G网络，其采用Smart ANT智能天线算法技术，能够独立选择更好的5G信号。高速率、低时延、广覆盖的特性，不仅为传统移动宽带领域带来了极致的用户体验，而且加速了5G技术在车联网、智能电网、智能制造和物联网等领域?的应用。

MTN南非消费者业务首席执行官 Mapula Bodibe表示，“与中兴通讯在5G终端方面的合作，是我们为客户提供卓越体验不可或缺的一部分。”

“中兴通讯积极参与推动全球5G商用进程，并处于5G商用的前沿，我们拥有完整的5G端到端解决方案。”中兴终端南非国总监周搏表示，“中兴终端致力于打造系列化多形态5G终端产品队列，满足运营商、企业用户和消费者对5G应用场景的多样化需求。我们的主要目标是为未来的数字生活赋能，并加速数字化转型。”

据悉，中兴通讯一直与全球的合作伙伴保持密切合作，加速推进5G终端商用进程。截至目前，中兴通讯已经与全球30多家运营商开展5G终端领域的合作。

(责编：徐祥丽、杨牧)