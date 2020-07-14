菜鸟联合空桥航空增开中欧航线，为外贸出口提速30%

资料图片：空桥航空一架货运飞机正在执行运输任务

人民网马德里7月14日电 （记者姜波）7月14日，一架波音747全货机满载超百吨外贸商品，从中国香港起飞前往欧洲。这是阿里巴巴旗下智慧物流平台菜鸟网络联合俄罗斯空桥航空开通的全新洲际航线，自香港，经比利时列日，最终抵达西班牙马德里，为中欧贸易增设了新通道。

据介绍，此次新开的航线首次将菜鸟筹建中的香港机场eHub、列日机场eHub以及中国跨境出口核心市场西班牙直连，从8月起每周执飞三个航班，使中国商品送抵欧洲买家的时效再提速30%。

至此，除了使用全球已有航线的包机外，菜鸟已经开设了10条全新的洲际航线，从杭州、长沙、中国香港等地出发，运载中国外贸商品飞往莫斯科、列日、里加、西伯利亚、吉隆坡、纽约、马德里、巴西、智利等国家和地区。

空桥航空隶属于全球重要的航空货运公司——俄罗斯伏尔加第聂伯集团。据集团首席执行官Tatyana Arslanova介绍，在与菜鸟深化战略合作关系的背景下，该公司今年前五个月电商包裹量新增了2倍，后续还将与菜鸟开设其他新航线。

在当前全球疫情形势下，菜鸟是为数不多照常运行的全球性物流网络，处理的跨境包裹量已经超过DHL和FedEx，逼近UPS，成为全球新四大跨境物流之一。

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