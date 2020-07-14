深化民间友谊 汇聚抗疫力量

中国人民对外友好协会会长林松添在中国—南亚民间友好组织负责人视频对话会上讲话（中国人民对外友好协会供图）

人民网北京7月14日电（羡江楠）7月13日下午，中国人民对外友好协会举办中国—南亚民间友好组织负责人视频对话会，来自阿富汗、孟加拉、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡七国民间友好组织负责人参会。与会代表围绕“友谊汇聚抗疫力量，合作推动共同发展”主题，就凝聚共识、团结抗疫、促进中国与南亚国家务实合作、友好对话和坦诚交流，达成广泛共识。

中国人民对外友好协会会长林松添在开幕致辞时，对与会组织代表促进双方民间友好事业发展做出的积极贡献表示感谢。他指出，本次对话会在全球抗击新冠肺炎疫情的关键时刻召开，表明中国人民与南亚人民的友谊经受得住国际风云变幻考验，彰显彼此团结合作、共克时艰的决心和信心。

林松添表示，面对这场突如其来的新冠肺炎疫情，中国和南亚各国政府和人民守望相助、积极应对，最大限度维护了本国和本地区人民的生命健康安全，为世界防疫树立了榜样、提供了亚洲方案、贡献了亚洲力量。

“人类就是休戚与共的命运共同体，没有哪个国家可以独善其身，没有哪一种人可以例外。”林松添强调，中国的成功防控实践告诉世界，新冠病毒可防可控可治，关键是要坚持人民第一、生命至上、尊重科学、团结合作，才能战而胜之。“政治病毒”解决不了自然病毒。

林松添表示愿与南亚民间友好组织一道，携手推进中国同南亚民间友好事业全面发展，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

7月13日下午，中国人民对外友好协会举办中国—南亚民间友好组织负责人视频对话会。

南亚民间友好组织负责人纷纷感谢中方在此关键时期为促进中国与南亚携手抗疫做出的创新尝试。他们分别介绍了本国的疫情现状，高度赞扬中国的抗疫举措以及对南亚各国的积极援助与支持，呼吁各方增进民间互信、加强平等对话，早日共同战胜疫情。

阿富汗—中国友好协会会长苏尔坦·巴辛强调，中国的经验表明，社交隔离和封城是防止病毒传播最有效的方式。他表示，中国与南亚各民间友好组织可以在提升公民意识、增强社会动员、促进信息分享、招募志愿者等方面做出贡献。

全巴基斯坦—中国友好协会秘书长法瓦·扎法表示，此次新冠疫情开启了责任共担、命运共担的合作新时代。中国与南亚国家要凝聚共识、推进公共卫生合作，不断提高医疗卫生水平。

扎法高度评价中国的“一带一路”倡议，建议在抗疫过程中建设“健康丝绸之路”，发挥“一带一路”经济走廊、港口和物流枢纽优势运送医疗物资，并充分利用科技缓解疫情对各国社会经济的影响，将“健康丝绸之路”与“数字丝绸之路”相结合。

中国—马尔代夫文化交流协会主席莫芮德认为，新冠疫情暴露出各国应急机制的弱点与不足。因此，加强公共卫生安全治理尤为重要。此外，他呼吁停止新冠病毒污名化，同虚假信息和谣言做斗争。

莫芮德称，许多媒体散播疫情虚假新闻和不实消息，严重损害了中国与南亚的友好团结。“我们与中国有不同的政治和社会制度，但人民对幸福和繁荣的美好期待是共同的。”

会议通过了《携手抗疫、共筑美好梦想》共同倡议。《倡议》指出，新冠病毒是人类共同的敌人，世界各国的当权者应坚持人民至上，尊重生命，尊重科学，团结合作，扶危济困，为全球早日战胜新冠病毒贡献智慧和力量。

“中国与南亚是世代友好、命运与共、守望相助、互利共赢的的好邻居。”《倡议》指出，中国和南亚各国应秉持和平共处五项原则的万隆精神，加强团结合作，共同致力于促进民相亲、心相通，推动“一带一路”建设，实现合作共赢、共同发展，为维护地区和世界和平稳定与繁荣，推动构建“人类命运共同体”贡献亚洲精神、亚洲智慧和亚洲力量。

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