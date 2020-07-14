尼日利亚学者：非中合作终将战胜疫情

人民网阿布贾7月14日电（记者姜宣） 据驻尼日利亚使馆微信公众号消息称，尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授谢里夫10日在尼主流媒体《蓝图报》发表题为《洲际主义：中非抗疫峰会》的评论文章，认为非中上月举行的团结抗疫特别峰会证明非中合作正处于最佳时期，双方相互支持，团结一致，成功捍卫多边主义，努力推进构建更加紧密的中非命运共同体，为战胜疫情带来曙光。

文章说，在疫情面前，非中相互声援、并肩战斗。在中国抗疫最艰难的时刻，非洲给予宝贵支持。在非洲疫情暴发后，中国率先驰援，同非洲人民坚定站在一起。习近平主席指出：“面对疫情，中非双方更加团结，友好互信更加巩固。中方珍视中非传统友谊，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。”中国会继续向非洲国家提供帮助，提前开工建设非洲疾控中心总部，加快落实中非合作论坛北京峰会成果。

文章说，西方在非洲推行殖民统治和新殖民主义的过程中犯下了巨大错误，非殖民化进程也并未让非洲实现完全独立自主。非洲的发展不能依赖自然资源，必须依靠工业、科技和数字经济，非中合作解决了非洲国家的发展难题。中国向非洲国家提供了大力支持，正推动其实现可持续发展。非中之间已达成共识，决定构建更加紧密的中非命运共同体，这也预示着疫情终会被打败。事实证明，非中合作具有强大生命力，非中关系是当今世界最好的国际关系之一。

(责编：徐祥丽、杨牧)