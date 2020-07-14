外交部回应蓬佩奥涉南海声明：唯恐南海不乱

人民网北京7月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持14日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，7月9日，美国国防部国防安全合作局发表声明称，美国务院已批准向台提供“爱国者-3”导弹重新认证，总价值6.2亿美元，主要承包商是洛克希德·马丁公司。中方对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对美售台武器，敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。

为了维护国家利益，中方决定采取必要措施，对此次军售案的主要承包商洛克希德·马丁公司实施制裁。

环球时报记者：据报道，14日，日本政府发布2020年版《防卫白皮书》，称中方在东海、南海“单方面改变现状”，通过“一带一路”寻求海外军事基地，借抗疫援助谋求政治经济利益。中方对此有何评论？

赵立坚：日本2020版《防卫白皮书》存在许多对华偏见和不实信息，中方此前已就此阐明立场。

作为负责任大国，中国奉行与邻为善、以邻为伴的周边外交方针和防御性国防政策，是世界和平稳定繁荣的维护者、建设者和贡献者。同时，中方坚定维护本国主权、安全和发展利益。

中日双方应该相向而行，推动构建建设性安全关系，为维护地区和平稳定发挥积极作用。

澳门月刊记者：当地时间7月13日，美国务卿蓬佩奥发表声明称，中国在南海许多主张没有国际法依据。美方敦促相关国家反对中国的海洋权利主张。南海仲裁案裁决对中菲均有法律约束力。中方对此有何评论？

赵立坚：美方声明罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，违背美国政府在南海主权问题上不持立场的公开承诺，违反和歪曲国际法，蓄意挑动领土海洋争端，破坏地区和平稳定，是不负责任的做法。

美方在声明中称中国于2009年才正式宣布南海断续线，这完全不符合事实。中国在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的。中国对南海有关岛礁和相关海域行使有效管辖已达上千年。早在1948年，中国政府就正式公布了南海断续线，在很长时间里没有受到任何国家质疑。中国在南海的领土主权和海洋权益有充分历史和法理依据，符合有关国际法和国际实践。

中方从来不谋求在南海建立“海洋帝国”，始终平等对待南海周边国家，在维护南海主权和权益方面始终保持着最大克制。与此相反，美国拒绝加入《联合国海洋法公约》，在国际上频频“毁约退群”，对国际法合则用不合则弃，频繁派遣大规模先进军舰军机在南海大搞军事化，推行强权逻辑和霸道做法，美国才是本地区和平稳定的破坏者和麻烦制造者，国际社会看得十分清楚。

中方在南海仲裁案及其所谓裁决上的立场是一贯的、明确的、坚定的。仲裁庭违背“国家同意”原则越权审理，在事实认定和法律适用上有明显错误，很多国家都提出质疑。美方借炒作仲裁案来服务自身政治目的，是对国际海洋法的滥用，中方绝不接受。

根据中国和东盟国家2002年达成的《南海各方行为宣言》，中国始终致力于同直接相关的主权国家通过谈判磋商解决有关领土和管辖权争议，致力于同东盟国家共同维护南海和平稳定。当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势总体稳定。中国和东盟各国不仅遵守《南海各方行为宣言》，而且正在加紧商谈更有约束力的“南海行为准则”，共同维护南海和平稳定和航行自由，相关磋商取得积极进展。中国与东盟国家关系在防疫抗疫合作中进一步得到巩固和发展。

美国作为域外国家，出于一己私利，唯恐南海不乱，千方百计在南海挑动是非，兴风作浪，离间地区国家同中国的关系，干扰破坏中国与东盟国家维护南海和平稳定的努力。美方声明还刻意歪曲出席2010年东盟地区论坛外长会中国代表发言。事实是，中国代表在会上表示，中方始终主张国家不分大小一律平等，有关争议的解决应根据是非曲直，由直接当事方通过谈判磋商和平解决。美方挑拨离间的图谋绝不会得逞。

我们对美方的错误行径表示强烈不满、坚决反对，敦促美方停止在南海问题上制造事端，不要在错误道路上越走越远。中方将继续坚定依法维护自己的主权和安全，坚定维护与地区国家的友好合作关系，坚定维护南海的和平稳定。

英国独立电视新闻记者：如果今天英国首相如外界预期那样宣布对华为实施禁令，中方对此有何评论？

赵立坚：能否为在英中国企业提供开放、公平、非歧视的营商环境，是脱欧后英国市场走向的试金石，也是中国在英投资是否安全的风向标。中方将密切关注。

法新社记者：关于南海问题追问。中方是否会对蓬佩奥国务卿的声明作出进一步回应？是否采取进一步措施？第二，昨天我们问过关于法国减少中国航空公司赴法航班的问题。中国驻法使馆也作了回应，请问中法之间是否还在进行谈判？中国是否将允许增加法航往来中国的航班数量？

赵立坚：关于第一个问题，我刚才已经清楚地表明了中方立场。

关于第二个问题，你提的具体问题我不掌握，建议你向主管部门了解。

日本NHK电视台记者：中国一直批评美国军队在南海侵犯中国的领土主权，威胁国家安全。有人怀疑中国将在南海设立防空识别区，你能否介绍中方现在的看法和立场？

赵立坚：关于这个问题，我们已经多次阐明了立场。每个国家都有划设防空识别区的权利，并根据所面临的空中安全威胁程度来决定是否划设防空识别区。中方会根据自己在南海有关海域所面临的空中安全威胁，并综合考虑各方面因素，认真慎重研究有关问题。

英国天空新闻记者：中国是否就华为问题在向英国政府发出威胁？中国驻英国大使刘晓明称如果英国禁止华为就是与中国为敌。这显示出华为与中国政府过于亲近。

赵立坚：你这是断章取义。建议你认真、完整读读刘晓明大使记者会实录。

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