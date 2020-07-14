厄驻华大使回应冻虾外包装检出新冠病毒：配合所有必要核查工作

人民网北京7月14日电（赵健、亚瑟夫）连日来，中国海关部门从厄瓜多尔进口的冻南美白虾外包装上检测出新冠病毒的消息，引起中国许多消费者的关注。对此，厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚接受人民网采访时回应称：厄瓜多尔会积极处理所有防控部门提出的关切，以便在厄中良好关系的框架内，保证从厄瓜多尔出口的食品的安全和生物安全。“正如我们现在做的一样，厄瓜多尔愿意配合有关部门，进行所有必要的核查工作。”

在7月10日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，海关总署进出口食品安全局局长毕克新介绍，7月3日，大连海关从装载厄瓜多尔一公司生产的冻南美白虾集装箱内壁一个样本中、以及厄瓜多尔另一公司生产的冻南美白虾的三个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。同日，厦门海关从厄瓜多尔某公司生产的冻南美白虾的两个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。

拉雷亚大使介绍称，来自中国海关的信息显示，共抽检227934份样本，包括43964份产品样本，147568份内外包装样本以及36402份环境样本。有一个集装箱内壁样本和五个外包装样本呈阳性。”拉雷亚大使强调，“其余检测，包括冷冻虾的身体，均为阴性。”中国专家研判认为，检出结果不代表具有传染性，但反映出相关企业的食品安全管理制度落实不到位。

为保护消费者健康，海关总署已暂停厄瓜多尔上述三家企业在华注册资格，暂停上述三家企业产品的进口，对暂扣的货物采取退货、销毁等处理措施。

对此，拉雷亚强调：“中国海关的决定并不是对厄瓜多尔的制裁，也不构成对厄瓜多尔虾产品的制裁。中国政府暂停了三家向中国出口虾的企业的注册资格，但这不是普遍性措施，中国与厄瓜多尔仍保持着良好的经贸关系。”

谈及这一事件后厄瓜多尔政府部门将采取的措施，拉雷亚表示，“厄瓜多尔政府与其他国家协调，维持对外贸易的运作。我们优先考虑生产部门及其各自的物流链，遵照我们商业伙伴的要求，确保我们的出口产品持续以优良的质量和安全条件进入国际市场。”

“厄瓜多尔将继续与中国政府保持常态化联系，正如我们现在做的一样，厄瓜多尔愿意配合有关部门进行所有必要的核查工作。”拉雷亚说。

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