新华社布鲁塞尔7月13日电 综述：欧洲抗疫形势微妙 专家预警秋季暴发

新华社记者

欧洲新冠疫情总体趋于稳定，但随着6月以来逐步放开限制措施，部分国家疫情出现反弹。

为应对本土聚集性传播和外来输入病例，欧洲各国不得不再次收紧防控措施。同时，多国未雨绸缪，为秋季可能出现第二波疫情暴发做准备。

总体疫情趋稳 局部有所反弹

世界卫生组织13日疫情地图显示，西班牙被“挤出”累计确诊病例数全球前十名。世卫组织认为，欧洲多国“依靠强力领导和专家指导成功控制疫情”。

芬兰、爱尔兰等连续多日无死亡病例。欧洲疾控中心统计，捷克、希腊、爱沙尼亚、斯洛伐克等12国连续14天无死亡病例。

相比之下，英国、瑞典等少数国家仍未渡过难关，部分东欧国家则出现明显反弹。克罗地亚11日新增确诊140例，是2月底以来新高；罗马尼亚7月日均新增459.8例，远超6月上旬的日均194例。

欧洲疾控中心统计，过去14天每10万人中确诊病例超过30例的国家有瑞典、葡萄牙、罗马尼亚、保加利亚和卢森堡；病亡率最高的是瑞典，每10万人中有2.4人死于新冠肺炎，其后是英国和罗马尼亚。

据分析，造成疫情局部反弹的主要原因是，解禁后人们忽视了防疫要求，在酒吧、夜店发生聚集性感染。也有人将之归因于欧盟内部和外部边界的放开，如捷克、希腊、意大利等国均明确报告了输入性病例。

重启社交距离 加强边界管控

疫情反弹引起卫生当局警惕。西班牙卫生部应急与预警协调中心主任西蒙13日表示，全国目前有120个活跃的暴发点；罗马尼亚紧急情况署署长阿拉法特说，有不少人不遵守防疫要求，甚至对病毒的危害程度表示怀疑，这可能使防疫功亏一篑；德国卫生部长施潘13日再次告诫人们，不要“陷入虚假的安全感”。

各国纷纷采取新措施，如加强边界管控、开展病例追踪、重启社交距离、加大对违规行为的处罚力度等。

葡萄牙首都里斯本附近疫情最严重的19个教区将“灾害状态”再延长15天，同时大部分地区的戒备状态和里斯本市区的应急状态也延长两周；在西班牙萨拉戈萨和韦斯卡，酒吧和餐馆室内上座率上限从75%降至50%。

罗马尼亚总理奥尔班要求公众在封闭的公共场合以及海滩等场所必须戴口罩；爱尔兰规定，从13日起人们乘坐公共交通工具必须戴口罩，违规者将面临2500欧元罚金或半年徒刑；克罗地亚规定，从13日起进入医院、商店等室内场所的人必须戴口罩。

希腊卫生检疫机构过去几天在与保加利亚接壤的普洛马霍纳斯口岸检出大量新冠病毒阳性样本，因而决定自15日起所有从该口岸入境者必须出示72小时内检测报告；捷克也调整了部分国家风险评估，要求从危险地区回国者接受强制隔离检疫；斯洛伐克对从高风险地区返回却不配合防疫措施的公民，罚款上限提高至5000欧元。

与此同时，针对疫情控制较好地区的放开也在继续。芬兰从13日起正式对17个欧洲国家以及中国、日本、泰国等国开放边界，允许工作等必要入境旅行。

警惕二次暴发 口罩必不可少

奥地利卫生部长安朔贝尔13日表示，世界范围的新冠疫情大流行显然尚未到达顶点。奥地利当前防疫重点是阻止地区性传播向全国蔓延，并为秋季可能面临的严峻挑战做好准备。

瑞典卫生和社会事务大臣莱娜·哈伦格伦表示，政府委托相关卫生机构做好准备，针对秋季可能出现的第二波疫情制定计划。秋季疫情可能会存在很大地区差异。

克罗地亚公共卫生研究所负责人查帕克13日说，如果秋季出现疫情恶化，建议人们更多地使用口罩。（执笔记者：李骥志；参与记者：和苗、陈俊侠、杨晓红、林惠芬、张琪、左为、彭立军、高磊、李晓鹏、章亚东、于涛、谢宇智、温新年、蒋雪、张家伟、唐霁、袁亮、陈占杰、朱昊晨）

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