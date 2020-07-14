美国加州州长纽森下令加州再次关闭

人民网旧金山7月13日电（记者 邓圩）加州州长纽森（Gavin Newsom）今日对全州发出命令，要求所有县关闭室内餐厅、酒吧、电影院、博物馆、酿酒厂等多个行业关闭室内服务，此举为美国各州重启经济以来最大规模的取消解封措施。加州州长纽森先前已下令，凡是被列入观察名单的郡，室内餐饮娱乐场所都必须暂停营业。而周一最新的命令则将封锁范围扩大至全州，仅开放户外商业活动。命令立即生效。

据了解，近两周加州全州新冠病毒病例持续激增。过去14天新增确诊病例109910例，新增死亡病例1104例，新增住院病例1716例，住院人数在过去两周大增28%。目前全州有6485人正在住院，七天平均阳性检出率为7.7%。全州共累计确诊超过32.6万人。

上月12日，加州放松禁令，允许餐馆堂吃、零售、酒吧、宗教服务场所和健身房在采取一定防疫措施的情况下开业。然而，开放之后急速上升的确诊数导致州政府出台更加严格的关闭政策。纽森同时要求被列入观察名单上的30个县关闭健身房、礼拜场所、非关键行业的办公室、个人护理服务和购物中心的室内运营。被列入观察名单的30个县包括洛杉矶县、橙县、河滨县、圣伯纳汀诺、圣地牙哥等，涵盖了全州80%的居民。

经济再受影响

州长在今天宣布重新关闭加州，导致投资者加速抛售。与此同时，今天公布的一份报告称，美国6月财政预算赤字达8640亿美元，创纪录新高，美国联邦政府在6月的支出同比增加了两倍多，其中为应对新冠肺炎疫情的冲击，而为小型企业提供贷款和贷款担保的“薪酬保护计划”占到6月份支出的一半。

学校复课延迟

家住圣马特奥的居民今天也接到学区邮件，表示未来的秋季小学入学将采取线上线下两种方式，以减少学生到校防止感染，而中学生们该怎么办还没有结论。

加州不少学区今天表示，由于新冠病例及住院数大增，加州学童新学期可能将不会复课。湾区今天不少学区也陆续发出通知，下学年头一个月将进行线上教学，一个月后可自行选择是否继续进行远程学习。面对过去一周飙升的感染率，美国教育部长德沃斯(Betsy DeVos)周日却在电视讲话中继续施压，称孩子们需要回到教室，一方面为了自己的教育，另一方面他们的父母也可以更轻松地返回工作岗位。但不少华人家长都表示，现阶段若强行返校复课，风险实在太大，如可以自由选择，不会让孩子返校。

中餐业再受重创

加州的再次关闭令恢复营业不久的餐馆被迫紧急“刹车”，对复工的希望也灰飞烟灭。有华人商家称，春天还没出现，冬天再次降临了。

不少的华人餐饮业者苦不堪言，辛苦打拼几十年的事业，眼看就要撑不住。不过，与此同时，有不少的商家也表示，民众对堂食信心不足，反倒炒热了外卖生意，新的餐饮模式也开始崛起。Uber eat、Hungry Panda等送餐平台业绩越来越高。而华人作为本次疫情中最谨慎的群体之一，不少餐饮从业者表示，他们虽然希望开放户外就餐甚至是堂食，但无论从客人还是员工来讲，风险还是比较大，估计即便疫情趋缓之后，民众和商家也会观望一段时间。

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