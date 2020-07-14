人民网>>国际

世界气象组织发布报告强调

应对气候变暖面临更大挑战

本报驻比利时记者  张朋辉

2020年07月14日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　世界气象组织日前发布的最新气候预测报告指出，2019年是全球有气温记录以来第二热的年份，仅次于2016年。由于温室气体水平持续上升，新的“史上最热年度”可能在5年内出现。世界气象组织警告称，实现应对气候变化《巴黎协定》确定的温控目标面临巨大挑战。

　　世界气象组织总部设在瑞士日内瓦，是联合国关于天气、气候和水文研究的权威机构。这份名为《2019年全球气候状况声明》的报告旨在综合世界各地气象研究，提供高质量预测信息，为决策者提供参考。

　　报告显示，解决全球气候变暖问题越来越迫在眉睫。2019年全球平均温度仅次于2016年创下的高温纪录。当前，地球平均温度已比工业化前高出了1摄氏度以上，2015年至2019年是有记录以来最热的5年，2010年至2019年是有记录以来最热的10年。未来5年内，出现一个或多个月份平均气温比工业化前至少高1.5摄氏度的可能性约为70%；年平均气温比工业化前至少高1.5摄氏度的可能性约为20%，且这种可能性在不断增加。

　　未来5年，随着全球气温升高，高纬度地区和非洲萨赫勒地区可能会更潮湿，南美洲北部和东部地区会更干燥。大西洋北部地区可能有更强的西风，导致西欧出现更多风暴，全球极端天气增多。

　　“这项研究表明，实现《巴黎协定》确定的温度控制目标面临巨大挑战。” 世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯说。

　　受新冠肺炎疫情影响，各国经济活动“停摆”，碳排放强度减弱，但报告显示，大气中的二氧化碳浓度并未降低。塔拉斯解释称，大气中二氧化碳的停留时间非常长，可达上百年。2020年全球碳排放量下降，不会降低大气中二氧化碳的浓度；疫情还会使人们更难以应对气候变化带来的灾害。

　　随着气候变化加剧，全球各地不断出现极端天气，造成巨大经济损失。过去5年，世界最大的经济损失都与异常热带气旋有关。国际货币基金组织的研究显示，对年均温度25摄氏度的中低收入国家来说，气温升高1摄氏度，将导致经济增长率下降1.2%。英国气象局哈德莱中心长期预测部门负责人亚当·斯卡菲表示，气候变化日益加剧，各国政府和决策者了解最新的气候风险显得尤为重要。塔拉斯强调，气候变化可能会威胁到人类福祉、生态系统和经济发展，各国政府应将气候行动纳入经济恢复计划。

　　当前，全球应对气候变化进程并不顺利，美国退出《巴黎协定》，严重阻碍全球应对气候变化所做出的努力。去年12月召开的联合国气候变化马德里大会上，各方没有就《巴黎协定》第六条有关碳市场机制和合作的谈判达成一致。联合国秘书长古特雷斯表示，世界气象组织的这份报告表明，全球变暖正在加速，这是气候变化的又一个警钟。

　　（本报布鲁塞尔7月13日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月14日 17 版）

(责编：曹昆、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved