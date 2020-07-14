巴西文化产业积极转型（全球抗疫进行时）

在巴西圣保罗帕尔梅拉斯足球俱乐部的主场——安联公园球场，往日绿茵茵的草皮被厚厚的垫子覆盖，球场变成露天汽车电影院，一次可容纳近300辆汽车。

观众驾车在球场入口处领取编号、口罩和消毒凝胶，接受红外体温测量，随后按照编号将车驶入场地，便可观赏电影。需要食物的观众可以通过手机应用订购，工作人员会做好防护，将食物送达。

从6月下旬起，这个改造后的露天汽车电影院开始放映经典电影、举办音乐会和脱口秀等活动。前来观影的市民亚历山德罗说：“我是帕尔梅拉斯队的球迷，经常来这个球场，但我从未想过会来这里看电影。”观众纳迪娅说，“疫情让我们看到生活充满变数，我们应该尽力适应变化。这就是一个不错的尝试。”

巴西媒体称，防控疫情让原本少有人问津的汽车电影院焕发生机。据报道，今年3月之前巴西只有一家汽车电影院营业，而6月中旬在官方注册的已有15家。圣保罗州文化与创意经济厅厅长塞尔吉奥·莱唐表示，疫情期间，影剧院等文化行业受冲击很大。保证了社交距离的汽车电影院，对于大众和工作人员都是比较安全的。在疫情完全结束以前，这项活动将成为人们的娱乐方式之一。

走红的露天汽车电影院是巴西文化产业在疫情下积极转型的一个缩影。记者注意到，街头书店经营者推出个性化服务，利用网络和社交媒体宣传图书，送货上门；人们在网上创制书店地图，提供仍在售书的街头书店信息。位于里约热内卢的彼得拉·戈尔德剧院7月发起在线演出活动，观众可通过视频软件在线付费观看。为了满足防疫需要，剧院主要选择了独角戏和其他演职员人数尽可能少的剧目。主办方表示，希望活动打破地理限制，使观众以极优惠的价格感受戏剧，增加戏剧受众，为演员创造工作机会。

文艺工作者也在居家隔离中寻找创作灵感。巴西导演若阿纳和身为编剧的丈夫布鲁诺在家中自导自演拍摄了喜剧《隔离日记》，最近在多个媒体平台播出。布鲁诺说：“这次的创作经历非常重要，证明文化生活是不会被疫情击败的。”

（本报里约热内卢7月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 17 版）

(责编：曹昆、燕勐)