撒哈拉以南非洲国家努力恢复经济（国际视点）

尼日利亚首都阿布贾和经济中心拉各斯的机场于7月8日率先开放，其他城市机场于11日起陆续开放。这是该国政府在抗击新冠肺炎疫情中放松管制措施、重新开放经济的举措之一。图为日前，工作人员在尼日利亚阿布贾机场忙碌。

新华社发

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近期，撒哈拉以南非洲多国逐渐放宽防疫限制措施，将经济恢复计划提上日程。有专家表示，为应对疫情带来的冲击，撒哈拉以南非洲国家需要把握好重新开放经济的速度和时机，寻找恢复经济活动与遏制疫情传播之间的平衡。

当前，撒哈拉以南非洲国家积极采取行动，运用财政、货币等多种政策工具，努力减轻疫情对经济造成的冲击，同时逐渐放宽防疫限制措施，加快复工复产，以期推动经济尽快复苏。

经济恢复计划提上日程

南非政府从6月1日起恢复了大部分商业活动，目前南非的制造业、采矿业、建筑业、金融服务业等已逐步复工复产，七年级和十二年级的学生已重返校园正常上课。

尼日利亚各大机场正陆续恢复国内航班的运营，首都阿布贾和经济中心拉各斯的机场于7月8日率先开放，其他城市机场于11日起陆续开放。全国的经济活动逐步重启。政府对关键民生项目加大投入，包括为各州新增2万至10万公顷耕地的大规模农业计划，每年建造30万幢房屋的住房计划等。

肯尼亚从7月7日起取消了内罗毕大区、蒙巴萨郡等部分地区的出入禁令，并分阶段重启国内经济活动。肯尼亚政府计划从7月15日起恢复国内航班，8月1日起恢复国际航班。

塞内加尔已于6月30日解除“国家紧急状态”和宵禁措施，并计划自7月15日开始逐步恢复国际航班。喀麦隆、赤道几内亚、坦桑尼亚、赞比亚等国已恢复商业飞行。西非国家经济共同体成员国预计将于7月21日开放领空。

津巴布韦重新开放维多利亚瀑布等景点，鼓励本国公民及在津工作的外国公民，在保持安全社交距离前提下出游；肯尼亚和卢旺达旅游部门下调了国家公园的门票价格，以吸引游客。据非盟统计，非洲国家在近3个月内损失了近550亿美元的旅游收入。旅游业产值约占非洲国家国内生产总值的10%，可为2400万人提供就业。

民生措施缓解社会冲击

根据国际货币基金组织（IMF）的最新预测，今年撒哈拉以南非洲地区经济将萎缩3.2%，较今年4月份预测值下调1.6个百分点，经济收缩幅度前所未有。非洲开发银行的研究认为，疫情对非洲各区域和经济体的影响不一，经济复苏前景也大不相同，东部非洲经济或最具韧性，南部非洲经济或受影响最严重。该机构警告称，疫情可能导致非洲约4900万人陷入极端贫困。

地区多国陆续出台一系列刺激经济及救济措施。今年以来，南非央行已四次下调基准利率，累计降息275个基点。南非政府还推出总额5000亿兰特（1美元约合17兰特）的社会救助与经济支持计划，通过失业保险基金向失业人员提供基本的生活支援，已向全国10万多个贫困家庭提供了食品包，拨出超过20亿兰特资金用于改善非正式居住社区的用水和卫生条件。

尼日利亚日前宣布2.3万亿奈拉（约合63.9亿美元）的经济救助计划，包括对卫生部门进行税费减免、薪资支持，增加农业等行业的就业岗位等措施。尼政府还计划设立一个“生存基金”，为中小企业提供融资支持，助力中小企业加快恢复。肯尼亚总统肯雅塔日前提出了自疫情发生以来最大规模的经济刺激计划，金额为537亿肯尼亚先令（约合5.31亿美元），包括聘请教师支持数字化学习、改善学校基础设施、修复旅游设施等。

“迄今为止，地区各国已经宣布了与疫情相关的财政一揽子计划，平均占国内生产总值的3%。这种努力不可或缺，但仍需不断加强。”IMF非洲部主任安倍比·塞拉西指出，地区各国应该将注意力放在经济转型、创造就业和提高生活水平上。

IMF的报告说，当前撒哈拉以南非洲低收入国家面临艰难的政策选择，既要考虑能否负担得起实施相关刺激政策所需的成本，又要考虑应以何种速度重新开放经济。“政策制定者需要采取分阶段和渐进的方法，仔细评估疫情防控与恢复经济活动之间的权衡取舍，有针对性地减轻危机对弱势群体的影响。”

IMF预计，如果经济恢复措施得以顺利推进，且疫情在下半年得到有效控制，2021年撒哈拉以南非洲地区经济有望回升至3.4%的增长水平。

国际合作为抗疫提供支持

眼下，疫情仍在地区多国持续蔓延，其中南部非洲受影响尤为严重。累计确诊病例数最多的国家为南非，超过27万例，部分国家疫情也呈加剧态势。对此，不少国家采取新举措加强防控力度。

南非政府正在加大病毒检测力度，特别针对城市的贫困社区开展逐户筛查，已经累计进行超过215万人次的病毒检测。近日，南非科技部向7家本地公司提供了1800万兰特的资金，用于开发和生产试剂盒及相关产品。南非金山大学宣布，已开始着手开展非洲大陆首个新冠疫苗临床试验。

之前，只有南非、塞内加尔等少数国家具备新冠病毒检测能力，如今，已有40多个非洲国家可以进行相关检测。未来几个月，非洲疾控中心计划将在非洲进行1000万人次的新冠病毒检测，以尽快确定感染者和追踪接触者，还将在非洲大陆部署100万社区卫生工作者，培训10万医护人员。

日前，非盟轮值主席、南非总统拉马福萨宣布，“非洲医疗物资平台”在非正式启动。该平台网站上的口罩、试剂盒、呼吸机等抗疫物资一应俱全，为非洲国家抗疫“一站式”采购提供便利。“这个平台将推动非洲大陆自由贸易区建设，为受到疫情严重打击的非洲企业提供发展契机。”拉马福萨称。

国际合作给非洲国家抗疫提供重要支持。例如，IMF修改了灾难遏制和救济信托基金，为其最贫穷和最脆弱的成员提供即时的偿债减免，并将其紧急贷款机制增加了一倍。目前，借助这些机制或通过现有项目下的扩大准入，撒哈拉以南非洲的29个国家已获得了大约100亿美元的资助。在近期举行的中非团结抗疫特别峰会上，中国提出了一系列支持非方抗疫的举措，包括提前于年内开工非洲疾控中心总部建设、加快中非友好医院建设和中非对口医院合作、疫苗研发完成并投入使用后愿率先惠及非洲国家等。

联合国副秘书长、非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭表示，疫情是全球性挑战，合作才是应对之道。非洲可以从与中国的合作中收获良多。

（本报约翰内斯堡7月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 17 版）

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