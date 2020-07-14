患难与共 兄弟无远（大使随笔）

刚果民主共和国简称刚果（金），是撒哈拉以南非洲面积最大的国家，有“中非宝石”和“地质奇迹”之称。中国和刚果（金）是战略伙伴。自1972年两国实现关系正常化以来，各领域交往合作取得长足发展和丰硕成果，成为相互信赖、患难与共、合作共赢的好兄弟、好伙伴。面对新冠肺炎疫情这一威胁全人类健康的共同敌人，中刚两国政府和人民同舟共济、守望相助，携手抗击疫情，谱写了中刚友好合作的新篇章。

在中国抗击疫情形势最严峻的时刻，刚果（金）总统齐塞克迪、总理伊伦加分别致信中国领导人，向中国政府和人民表示慰问与支持。金沙萨沃克斯迪波萨合唱团以一曲中文合唱《我和你》，表达了同中国人民团结一心、战胜疫情的美好祝愿。刚果（金）孔子学院发出倡议，号召全球孔子学院师生声援中国。很多在华的刚果（金）留学生和侨民也为当地疫情防控作出贡献。安家在中国河北省石家庄市黄壁庄镇田村的吉娜是一位远嫁中国的刚果（金）媳妇，虽然在家要照顾老人和孩子，她仍主动报名参加志愿服务队，每日早出晚归参加防疫巡查，赢得当地村民的称赞。

今年3月刚果（金）发生疫情后，中国政府第一时间万里驰援，率先提供抗击疫情所急需的口罩、防护服、检测设备等物资，缓解了刚果（金）疫情防控工作的燃眉之急。在刚果（金）的中国医疗队、中资企业、侨团也积极行动，捐款捐物，利用自身专业技术优势积极参与支持当地抗疫行动。中国政府还迅速向刚果（金）派遣了一支由12名经验丰富的医务人员组成的医疗专家组，毫无保留地分享抗疫经验，帮助刚方提高自身疫情防控能力，受到刚果（金）社会各界高度赞赏。

中国和刚果（金）都是发展中国家，在防治疟疾、埃博拉等传染病方面已结成紧密的合作关系。在抗击新冠肺炎疫情过程中，中刚双方以实际行动践行人类命运共同体理念，为中非和国际社会团结抗疫作出了实实在在的贡献。中刚双方都坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全和身体健康放在首位；双方都坚持科学防治，反对将疫情政治化、病毒标签化；双方均认为，团结合作是战胜疫情最有力的武器，主张在多边主义框架下，支持联合国、世界卫生组织、非盟等多边机构在国际和地区合作抗疫中发挥核心作用。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球快速蔓延，世界各国特别是非洲国家抗疫情、稳经济、保民生任务艰巨。病毒无情，兄弟无远。中方将同刚方携手前行，共同落实好习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议和中非团结抗疫特别峰会上提出的一系列重要主张和合作倡议，早日战胜疫情，迎来更加美好的明天。

（作者为中国驻刚果民主共和国大使）

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 03 版）

(责编：牛镛、燕勐)