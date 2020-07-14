日前，俄罗斯高等经济大学与浙江大学联合开办了为期一周的中俄在线暑期学校，其主题是“全球疫情挑战下科技赋能教育的探索与实践”。该项目也是共建“一带一路”框架下中俄高校间一次重要学术交流活动。

为了帮助两国学生迅速拉近距离，在课程设计上，组织方就疫情下远程教育相关问题与解决方案主题进行了“破冰”讨论。“破冰”讨论，即通过探讨中俄师生在疫情期间共同面临的难题与解决方案，让大家在倾诉中更好地了解彼此，相互给予信任和支持。两国学生就中俄科技教育合作现状与展望、数字化下教师工作转型、俄罗斯教育现状等主题进行在线学习和研讨。中国学生还参加了“云”游莫斯科等线上文化体验项目。

在中国学生团队代表刘林佳看来，虽然遇到时差和语言障碍等挑战，双方师生都畅所欲言、真诚交流、互相帮助，积累了在线学习经验。俄罗斯高等经济大学学生哈比布林认为，“云端交流，增长知识收获友谊”。

中国驻俄罗斯大使馆教育处公参曹士海认为，此次活动的举办，是中俄两国高校利用远程网络平台开展暑期线上教学研讨的生动实践，具有示范意义。全程主持课堂交流活动的俄罗斯教师阿娜斯塔西娅认为，“面对疫情挑战，人们应该思考教育的变革问题。尤其随着信息技术在教育领域中广泛应用，世界需要一个更加开放灵活的教育体系”。

（本报莫斯科7月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 03 版）

(责编：牛镛、燕勐)