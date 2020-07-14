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中方宣布对在涉疆问题上表现恶劣的美方机构和人员实施制裁

2020年07月14日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月13日电  （记者谢亚宏）针对美方宣布就涉疆问题对中方政府机构和官员实施制裁一事，外交部发言人华春莹13日表示，中方决定自即日起对美方一家机构和4名个人实施相应制裁。

　　当日例行记者会上，有记者问：美国国务院和财政部9日分别宣布根据美国国内法对一家中国新疆政府机构和4名官员实施制裁。中方对此表示，将对在涉疆问题上表现恶劣的有关美国机构和个人采取对等措施。请问你是否有进一步的信息？

　　华春莹说，美方上述行径严重干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则，严重损害中美关系，中方对此坚决反对、予以强烈谴责。

　　“针对美方错误行径，中方决定自即日起对美国‘国会—行政部门中国委员会’以及美国国务院国际宗教自由事务无任所大使布朗巴克，联邦参议员卢比奥、克鲁兹，联邦众议员史密斯实施相应制裁。”她说。

　　华春莹指出，新疆事务纯属中国内政，美方没有权利、没有资格横加干涉。中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，打击暴恐势力、分裂势力、宗教极端势力的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉新疆事务和中国内政的决心坚定不移。“我们敦促美方立即撤销有关错误决定，停止任何干涉中国内政、损害中方利益的言行。中方将根据形势发展作出进一步反应。”


　　《 人民日报 》（ 2020年07月14日 03 版）

(责编：牛镛、燕勐)
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