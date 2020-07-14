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反恐是国际社会共同责任（国际论坛）

李  伟

2020年07月14日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，由联合国反恐怖主义办公室组织的联合国虚拟反恐周系列活动举行。联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会团结起来，保持反恐力度，利用多边主义力量合作加强打击恐怖主义。

　　在国际社会共同努力下，国际恐怖主义活动遭到重击。伊拉克和叙利亚相继收复被“伊斯兰国”组织占领和控制的众多城镇与大片土地；上海合作组织成员国反恐取得重大进展，区域内活跃的恐怖主义活动受到极大遏制；国际反恐合作也不同程度地取得一些进展。

　　但是，恐怖主义活动仍不容忽视。一是“伊斯兰国”组织死而未僵，在伊拉克和叙利亚仍有不少成员，威胁与危害仍在；二是“基地”组织不断积蓄力量，特别是在叙利亚、也门、北非、东非及南亚的分支活跃程度不减；三是一些打着分裂旗号的恐怖主义组织危害上升，成为一些国家安全、稳定与发展所面临的主要威胁；四是随着民粹主义泛起，极端种族主义的恐怖活动明显增多。

　　网络恐怖主义更是助长了全球恐怖主义的蔓延。一方面，网络成为恐怖组织传授恐怖袭击的方式、方法，以及招募成员、募集资金的平台与工具，通过网络传播极端主义思想，刺激了不少“独狼式”恐怖袭击事件；另一方面，恐怖主义未来更有可能将现代社会越来越依赖的网络作为袭击目标，制造更大的危害与恐慌。另外值得高度警惕的是，大规模杀伤性恐怖主义行动的苗头已经显现。

　　国际恐怖主义之所以仍很猖獗，核心问题是极端主义的广泛传播。恐怖主义本质上是以极端暴力为少数人谋取政治利益，但在形式上则是借用政治、经济、社会、宗教、民族等方面的历史和现实矛盾、问题和冲突，煽动制造仇恨，以此蛊惑吸引支持者和追随者。

　　虽然国际社会反恐斗争不断取得进展，但仍存在一些制约国际反恐合作的重大问题。美国等西方国家只打击对本国构成威胁的恐怖主义，反恐“双重标准”是阻碍国际反恐合作的主要因素；少数国家利用反恐谋取私利的“工具主义”做法，在很大程度上助长了恐怖主义；单纯的军事反恐带来更大的负面作用，引发更多助长恐怖主义滋生蔓延的矛盾冲突；国际反恐未能充分地与打击极端主义相结合，难以遏制极端意识形态的泛滥。

　　恐怖主义是人类公敌，反恐是各国共同责任。未来，国际社会既要保持反恐力度，也要密切关注恐怖主义发展趋势。要进一步弘扬多边主义，支持联合国在反恐中发挥领导作用。要努力消除恐怖主义产生的根源，通过促进就业、教育等实现经济社会发展，消除恐怖主义滋生的条件。中国国内反恐、去极端化斗争取得突出成效，为其他国家提供了可借鉴的经验。推动构建人类命运共同体，强调人类不分种族、民族、宗教和文化而命运休戚与共，有助于真正解决恐怖主义问题。中国倡导共建“一带一路”，走共同发展繁荣之路，有助于从根本上解决贫困与贫富差距问题，铲除恐怖主义生存土壤。

　　（作者为中国现代国际关系研究院研究员）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月14日 03 版）

(责编：牛镛、燕勐)
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