中阿合作抗疫携手打造命运共同体（患难见真情 共同抗疫情）

图为6月14日，中国赴巴勒斯坦抗疫医疗专家组考察巴卫生部下属的中央公共卫生实验室，并与巴方专家就新冠病毒检测和治疗方法进行交流。

新华社发

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国和阿拉伯国家守望相助、共克时艰，中阿传统友谊和中阿战略伙伴关系不断深化，推动中阿命运共同体建设不断走深走实。

“通过精诚团结和不懈努力，我们将共同战胜疫情”

烈火验真金，患难见真情。新冠肺炎疫情发生以来，中国和阿拉伯国家风雨同舟、守望相助，坚定相互支持，开展密切合作，这是中阿命运与共的生动写照。

在中方抗疫最艰难时刻，阿拉伯国家和人民对中国抗疫给予强有力的支持：阿拉伯卫生部长理事会第五十三次会议发表声明支持中国抗疫努力，阿拉伯国家累计向中方捐赠1000多万只口罩等急需医疗物资，阿联酋地标建筑哈利法塔亮起“中国红”，埃及著名历史建筑用灯光秀表达对中国的支持，阿拉伯国家民众纷纷录制视频为中国加油、为武汉加油……

当阿拉伯国家遭遇疫情挑战时，中国尽最大努力提供支持和帮助。习近平主席同多位阿拉伯国家领导人通话、致函，表达守望相助、共克时艰的坚定意愿。中方毫无保留地向阿拉伯国家分享抗疫经验和医疗技术，并协助阿拉伯国家在华采购抗疫物资，支持阿拉伯国家有序复工复产。

中阿一致向世界发出团结抗疫的有力呼吁。在中国—阿拉伯国家政党对话会特别会议上，中国共产党和阿拉伯国家68个政党、政治组织代表明确表示，团结合作是战胜疫情最有力的武器，反对将疫情政治化、病毒标签化，呼吁各国加强抗疫合作和政策协调。中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议在会后发表联合声明，积极肯定中阿抗疫合作，重申加强团结、促进合作、相互支持，携手抗击疫情，应对共同威胁和挑战。

埃及议长阿里说，各国人民寄望于国际合作研制有效的新冠病毒疫苗，中国也正为此做出不懈努力，“通过精诚团结和不懈努力，我们将共同战胜疫情”。卡塔尔卫生部次大臣萨利赫说：“中国防治疫情的经验和科研成果将有助于卡塔尔早日控制疫情，卡方愿进一步加强同中方在防疫、医疗等领域交流合作。”

“这是阿中友好情谊历久弥坚的见证”

“邦域相异，休戚与共”“出入相友，守望相助”“团结一致，战胜疫情”“同舟共济，患难与共”……在阿拉伯国家抗击疫情的关键时刻，中国政府、企业和民间援助的一批批物资抵达阿拉伯国家，为阿拉伯国家抗疫提供巨大支持。

中国以多种方式驰援阿拉伯国家。截至目前，中国已经向8个阿拉伯国家派遣了抗疫医疗专家组，同21个阿拉伯国家举办了卫生专家视频会议，用实实在在的中国行动，助力阿拉伯国家打赢抗疫斗争。“这是阿中友好情谊历久弥坚的见证。”阿盟副秘书长胡萨姆·扎基说。

“中国捐助的医疗物资是雪中送炭，是毛中传统友谊的又一例证，感谢中国政府对毛里塔尼亚抗疫作出的巨大贡献。”毛里塔尼亚公共卫生研究院院长布拉伊说。黎巴嫩外交部长纳西夫·希提则表示，“困难时期，中方不止一次向黎巴嫩提供帮助，这是两国友好合作关系的体现。”

“中国是最早向巴勒斯坦提供抗疫物资援助、向巴派遣医疗专家组的国家，这体现出两国高水平的互信合作。中国有很多抗疫经验值得我们学习借鉴。”巴勒斯坦总理阿什提耶说。

吉布提积极采纳中国抗疫医疗专家组的有益建议。吉总理卡米勒向专家组12名成员颁授国家勋章，以表彰专家组为吉布提抗疫所作贡献。卡米勒说：“感谢中国政府对吉布提抗疫的大力支持。专家组的到来使卓越的吉中关系再次得以升华。”

在伊拉克巴格达医学城医院，中国抗疫医疗专家组帮助建成新冠病毒核酸检测实验室。实验室伊方主任穆罕默德·迈赫迪说，这是伊拉克全国第二家核酸检测实验室，自3月末投入使用以来，大大提升了伊拉克的核酸检测水平。当前伊拉克疫情形势依然严峻，该实验室检测团队已经扩展到20人，将继续从中国采购检测试剂盒，扩大检测数量。

“阿中将迎来更美好的合作前景”

当前形势下，中阿双方比以往任何时候都更需要加强合作、共克时艰、携手前行。

在埃及，中埃合资的口罩生产线已经投产数月，极大地满足了当地需求。生产线埃方负责人欧麦尔·阿卜杜说，他们能生产出高质量的口罩，为埃及抗疫尽一份力，得益于中国设备和中国朋友的协助。

在沙特阿拉伯，政府选用中国华大基因“火眼”实验室整体解决方案，启动全国新冠病毒核酸检测项目，计划8个月内为沙特30%的人口提供新冠病毒核酸检测。沙特阿拉伯驻华大使图尔基·艾勒马迪对此感慨万千：“团结合作定能战胜疫情。感谢中国政府和企业与沙特政府一道保护沙特人民的健康。”

不久前，中国同阿联酋签署了相关临床合作协议。阿联酋卫生与社会预防部长欧维斯表示，阿中开展疫苗研发合作意义非凡，是应对疫情全球合作的重要典范。“相信双方共同努力，将会找到应对疫情的关键方案，造福两国人民和国际社会。”

中阿携手抗疫再次证明，无论国际风云如何变幻，中阿始终是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。双方抗疫合作带动战略伙伴关系进一步升华。摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴指出，合作抗疫赋予阿中命运共同体新的时代内涵，双方在抗击疫情中的相互支持将让彼此间关系更加紧密。

黎巴嫩“阿拉伯人看中国”网站负责人马哈茂德·拉亚认为，阿中在疫情期间携手合作，让阿中关系淬炼得更加牢固和坚韧。“展望未来，阿中命运共同体更加稳固，阿中将迎来更美好的合作前景。”

（本报北京、开罗7月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 03 版）

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