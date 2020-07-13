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印尼新冠肺炎新增确诊病例1282例，累计76981例

2020年07月13日17:47  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达7月13日电（记者徐伟）印尼政府新冠肺炎疫情官方网站7月13日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至76981例，新增1282例。目前，有36689名患者被治愈，另有3656例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者1051人，死亡病例增加50例。

截至7月13日，印尼政府已累计对来自630160人的逾107.4万个样本进行新冠肺炎检测。过去24小时，印尼政府检测了13100个样本。当天，印尼总统佐科要求继续提高该国新冠肺炎样本检测数量至每日3万个，此举有望通过增加实验室数量来实现。印尼新冠肺炎疫情防控工作组组长多尼·莫纳尔多证实，该国现有246个样本检测实验室，无法满足当前检测需求，目前印尼每日样本检测数量约为1.3万至2.3万个。

当天，印尼报告新增病例数量最多的3个省分别为，增长281例的雅加达、增长219例的东爪哇和增长124例的南苏拉威西。

当地媒体13日援引印尼大学公共卫生学院流行病学家尤尼斯的表态报道称，鉴于雅加达近期出现新增确诊病例激增的现象，政府应考虑重新收紧大规模社交限制政策。雅加达省长阿尼斯曾于6月初宣布该省大规模社交限制政策进入“过渡期”，旨在放松疫情防控力度，逐步恢复经济和社会活动。7月12日，阿尼斯表示，如果雅加达疫情继续恶化，将停止“过渡期”，重新收紧相关政策。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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