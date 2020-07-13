所谓中国“虚假信息”是欧洲臆想的虚假对手

上月底，在第二十二次中欧领导人会晤后的吹风会上，欧盟领导人透露，欧方向中方表达了对所谓“虚假信息”的关切，并称掌握了欧盟国家医院受到网络攻击的证据，暗示这些攻击来自中国。有媒体随后追问欧方手里有什么具体证据，欧方却语焉不详，引起不少非议。

关于“虚假信息”令人颇感惊讶。一般来说，中欧领导人一年一度的会晤，双方时间很少、议题很多。印象中，双方领导人从来都是围绕涉及中欧和全球利益的重大议题进行战略沟通，因此“虚假信息”这种内容就显得格外突兀。

但这一议题出现背后的动向值得关注。梳理近期欧盟表态和报告，可以清晰地看出，欧盟正有意将“虚假信息”划设为中欧之间新的分歧，为中国这一欧方定义的“制度性对手”加上新的注脚。

仔细推敲，欧盟对中国的这一指责至少存在三大漏洞：

一是主观界定虚假信息标准。欧盟未就其所指的“虚假信息”给出科学、客观、公正的定义或标准，是不是虚假信息似乎基于欧方主观判断。欧盟列举的一些中方散布虚假信息的案例就颇为牵强。例如欧盟认为中国媒体宣传中国政府通过严格防疫措施成功避免了700万人感染是虚假信息，但这一判断实际上是《自然》科学杂志刊登的中美英三国科学家联合研究结果，中国媒体引述的是“西方结论”。将肯定中国政府防控努力的消息归类为“虚假信息”，有失客观公正。

二是错误指向虚假信息来源。谁是此次疫情虚假信息的最大制造者和传播者，任何不带偏见的人都十分清楚。某超级大国领导人称疫情是“功夫流感”，病毒来自中国实验室，甚至声称喝消毒液能杀死病毒。对这些谬论，欧盟刻意回避，反而将中国外交官有针对性的反驳言论斥作“虚假信息”，双重标准十分明显。

三是泛化虚假信息概念。世界卫生组织指出，人类正在对抗疫情和虚假信息两场大流行病，团结抗疫是唯一正确的道路。欧盟认为中国关于疫情的报道威胁了欧盟的所谓民主价值观，由此给“虚假信息”概念绘上意识形态和政治色彩，损害的是打击真正的疫情虚假信息的努力，对全球合作抗疫无疑是不利的。

应对疫情过程中，欧盟内部出现一些分歧很正常，因为这是一场前所未有的全球公共危机，对世界各国都是严峻挑战，欧盟推动加强自身团结的努力也无可非议。但人类终将战胜疫情，疫后的欧洲一体化要行稳致远，应更多诉诸自身的反思与改革，而不是抱怨和指责他人。通过炒作“虚假信息”制造一个虚假对手，可能有利于欧盟一些人转移视线、分担压力，但可能会让欧洲失去国际伙伴的支持与合作，使欧洲在应对疫情蔓延、气候变化、保护主义等全球挑战和真对手时难上加难。

（作者是中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

阅读英文文章：Europe is barking up the wrong tree by blaming China for disinformation

(责编：徐祥丽、杨牧)