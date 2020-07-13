美国官方新冠病例数超320万 佛罗里达州单日新增创新高

新华社华盛顿7月12日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心网站12日公布的新冠疫情数据显示，与此前一天相比新增确诊病例62918例，累计确诊3236130例；新增死亡病例906例，累计死亡134572例。

美疾控中心的官方数据与其他一些研究机构和媒体的数据相比常有滞后。据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至美国东部时间12日晚，美国累计确诊病例超过330.2万例，累计死亡病例超过13.5万例。

佛罗里达州12日报告新增确诊病例超过15000例，创该州单日新增病例数新高。美疾控中心数据显示，佛罗里达州过去7天共报告确诊病例63894例。

据当地媒体报道，佛罗里达州部分地区医院床位已达到可接纳极限。11日，该州奥兰多市的迪士尼乐园在关闭近4个月后重新对公众开放，当天接待游客约1.6万人。

近日，美疾控中心公布的美国单日新增确诊病例数多次超过6万例，其中11日报告新增66281例，为疫情暴发以来最大单日增幅。不过美国媒体统计中的纪录更高，美国全国广播公司统计数据显示，10日美国新增确诊病例超过7万例。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇此前表示，如果美国疫情得不到扭转，该国单日新增确诊病例数将有可能达到10万例。

(责编：于洋、燕勐)