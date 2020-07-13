记者观察：疫情下深耕非洲市场的中国企业面临哪些挑战？

据非洲疾控中心提供的数据，截至北京时间7月12日凌晨，非洲54个国家新冠肺炎确诊病例累计578210例，死亡病例累计12992例，治愈病例累计285159例。世卫组织总干事谭德塞曾表示，由于非洲各国缺少新冠病毒检测试剂盒，实际病例数可能比报告的还要高。

近期，多个国际组织相继下调撒哈拉以南非洲地区今年经济增长预期，凸显新冠疫情打乱该地区经济发展进程。国际货币基金组织（IMF）在最新一期《撒哈拉以南非洲地区经济展望》报告中预测，今年该地区经济将萎缩3.2%，较今年4月份预测值下调1.6个百分点。

疫情下，非洲的中国企业不仅要做好自身防疫工作，分享中国的抗疫经验，更在疫情中展现了中国企业的责任担当。在保证企业正常运转的情况下，也为当地经济注入一剂强心剂。与此同时，他们也遇到了不少困难和挑战。

非洲各国限制社会活动影响企业项目

随着感染人数的持续增加，非洲各国均不同程度采取了封城、断航、取消集会等限制社会活动的措施。思威铂业公司是在南非证券交易所上市的矿业公司，大股东是金川集团和中非基金。南非3月26日进入全国封锁后，所有矿山开始停产维护，导致项目直接损失工时超过90天。

目前担任金川集团南非思威铂业公司总经理的李志敏告诉记者，他们的项目是由中钢集团、中材建设、中煤五公司承建，优势是效率高、成本低、质量好。但是受疫情影响，原本计划2021年五月份投产的项目可能至少要推迟到2021年年底，对整个项目的影响巨大。

受疫情影响，南非对港口、铁路、航空等交通方式进行了限制。南非PMG矿业（私营）有限公司的锰矿产品需要通过公铁海联运方式运往中国，疫情下其产品的运输和销售都遭受严重冲击，致使公司无法按时履行与国内客户的合同责任。而由于国际旅行受限，多名中方技术人员滞留国内，无法按计划复工，现有工作人员正常轮换也受到影响。

PMG员工在矿山工作地点设置消毒杀菌点。（受访者供图）

经济下行导致社会治安环境堪忧

受疫情影响，非洲各国大量企业停工停产，进而导致失业率持续升高，加剧了非洲各国低收入民众的生存问题，各种不安全因素的滋长蔓延，社会治安环境逐步恶化，直接导致中国企业市场开发外出考察或驻地人员的人身及财产安全受到威胁。

近日，南非各地就先后出现多起华人被抢劫和绑架的案件。据《非洲时报》报道，当地时间6月30日晚，约翰内斯堡华人商城区附近发生武装抢劫，导致一名华人女性当场死亡，另外一名华人男子头部中枪被紧急送往当地医院。该华人男子在当地医院经过了数天的治疗后由于伤势过重不幸去世。

在驻南非使馆和南中经贸协会共同组织第二次在南中资机构安全工作视频会议中，李南代办就要求各中资企业机构要树立综合安全观，统筹“防疫安全、生产安全、社会治安安全”三大安全，坚持确保“思想认识到位、责任义务到位、措施设施到位、效果落实到位”四个到位，确保在南员工生命健康安全。

抗疫形势严峻 增强自身“抵抗力”

为了应对疫情，中资企业也纷纷采取各种措施提高自身“抵抗力”，包括允许雇员居家办公、采购必要的生活、防疫物资等，虽然增加了企业负担，但确保企业工作所受影响降到最低。

疫情期间，中铁建工正在坦桑尼亚执行维多利亚诺德中心项目的开发建设工作。据中铁建工东非投资公司副总经理郭志勇介绍，从疫情刚在非洲出现时，他们就做了大量的防疫工作，包括为已入驻的企业和住户进行防疫宣传，主动提供口罩等个人防护用具。

为了防控疫情，中铁建工还在项目营地采取了封闭式管理，免费为当地雇员提供食宿，中方工作人员和当地雇员同吃同住，确保他们没有后顾之忧。

“疫情开始的时候，西方有媒体污蔑说这是是中国病毒，我们在海外执行项目的人心里都很憋屈，但仍然要耐心的向客户解释，维护祖国的形象。”郭志勇说。

中国员工向外国客户提供口罩。（受访者供图）

世界卫生组织日前警告称，近期新冠疫情又出现加速传播的趋势。全球累计确诊病例从6月29日突破1000万例到7月10日突破1200万例仅用时12天。随着一些国家开始“解封”，疫情出现反弹。在新冠疫苗正式面世之前，世卫组织呼吁所有国家始终如一地采取“全政府、全社会”的防控措施。

防疫情、稳生产是落在海外中资企业肩头的重担，随着疫情出现反弹，任务愈发艰巨。尽管困难重重，中资企业依然要充分利用所在国资源，提前计划留足执行时间，建立健全境外经营团队安全管理和危机应对管理方案，加强与当地社区沟通协作，进一步实现中国产能的本地化升级，助力疫情后的非洲经济发展。

(责编：刘叶婷、燕勐)