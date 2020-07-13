南非总统：每小时新增确诊500例 应节约医疗资源挽救生命

人民网约翰内斯堡7月13日电 （王磊 刘畅）南非总统拉马福萨于7月12日晚发表全国讲话，宣布全国灾难状态延长至8月15日，并将采取严厉措施遏制新冠肺炎疫情。截至12日晚，南非累积新冠肺炎确诊病例276242例，死亡病例4079例。拉马福萨说，“现在每天新增超过12000例，相当于每小时新增感染500人。”

重新出台多项措施 放宽部分限制

此前于6月1日恢复的酒类饮料销售、运输等被再次禁止，同时在晚上9点到凌晨4点之间重新实行宵禁。省际出租车运力将保持在70%，本地出租车现在可以100%载客，但运营时需要遵循与口罩、车辆消毒和开窗相关的规定。拉马福萨表示，酒类饮料恢复销售后，与之相关的就医案例相应增加，让原本紧张的医疗资源更加捉襟见肘。

拉马福萨说，“南非正在逐渐到达感染高峰期，医疗资源十分宝贵，需要节约每一个床位，拯救每一个生命。”因此，他宣布雇主、店主、公共交通运营商以及所有公共场所负责人都有法律义务监督每个人佩戴口罩，“所有工作场所和机构都需要指定一名专职人员监督大家履行疫情防控相关的法规和预防措施。”

拉马福萨还对有感染者由于缺乏床位或基本医疗用品而被赶出医疗机构的相关报道表示关切，“这种消息令人深感忧虑，我们必须行动起来，遏制疫情。”

拉马福萨表示政府已经决定放宽感染风险较低、对经济或教育有重要意义的活动的限制。“为了恢复经济活动，在符合相关规定的前提下，将允许所有拍卖活动。” 与此同时，拉马福萨还宣布将开放公园供人们锻炼，但不允许任何形式的集会。

探亲活动仍然受到限制。拉马福萨说：“这违背了我们作为社会人的本性，但为了保护我们所爱和关心的人免受病毒的侵袭，我们必须忍受这一点。”

统筹调配医疗资源

拉马福萨说，在未来几周内，政府将集中精力采取一些优先行动，其中包括进一步增加为新冠肺炎患者提供的普通病房和危重病床的数量。目前，部分医院已经通过推迟非紧急护理、改造病房以及建立或扩建野战医院增加病房容量。

拉马福萨表示，“政府正在努力为那些需要紧急护理的人增加氧气、呼吸机和其他设备的供应量，包括挪用其他用途的氧气。”由于农村地区缺乏重症监护设施，政府也在采取措施将患者转诊到设备更好的大城市。

目前，南非依然有12000名医疗人员的缺口，其中大部分岗位是护士、医生和理疗师。为了解决医疗人员短缺的问题，政府正在雇用更多的医生和护士，并与卫生科学院协商部署提供医疗、护理、理疗、药学和普通病人支持的志愿者。

疫情高峰即将到来 正视疫情保护自己和他人

根据南非有关部门的预测，各省将在7月底至9月下旬的不同时间点达到疫情高峰。目前南非的新冠肺炎患者死亡率是1.5%世界上最低的，全球平均死亡率为4.4%。据南非科学家和预计，南非在今年年底前可能会有4万到5万人因感染新冠肺炎死亡。目前已有大约13.2万名感染者康复。

拉马福萨在讲话中谴责无视病毒的行为，许多人开始酗酒，不保持安全的社会距离，不遵守卫生条例。“作为个人，作为家庭和社区的成员，我们需要通过自己的行动改变现状，遏制疫情在南非的发展，”他说，“我们每个人都知道自己需要做什么来保护自己和他人免受感染。”

南非迄今已进行了200万次检测和2000万次筛查。在过去的三个月里，已经为COVID-19患者提供了28000张病床，而全国各地的“方舱医院”也已经建成。

“目前南非全国的私人和公共医疗设施中有37000多张隔离病床，随时准备隔离那些家中没有隔离条件的病人。”拉马福萨说，“在我们团结一致挽救生命的同时，还将努力恢复经济，保护那些因全国封锁而生活受到严重影响的人。”

(责编：刘叶婷、燕勐)