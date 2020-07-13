新华社华盛顿7月12日电 综述：美国高校群起反对留学生签证新规

新华社记者徐剑梅 邓仙来 孙丁

美国波士顿联邦地区法院定于当地时间14日开庭审理哈佛大学和麻省理工学院针对美国联邦政府留学生签证新规提起的诉讼案。连日来，美国各地高校和高等教育团体纷纷加入两校提起的诉讼或自行提起诉讼。许多美国高校和高等教育团体用“最糟糕的政策制定”“残酷和不计后果”“极大的误导”等来形容美国政府出台的留学生签证新规。

为施压大学重启校园，美国国土安全部下属入境和海关执法局6日发布通告说，如果留学生在2020年秋季学期仅上网课，将无法取得赴美签证或维持当前签证。

哈佛大学和麻省理工学院随即于8日提起诉讼，请求联邦法院叫停这一留学生签证新规，认为新规无正当理由、未经公众评议且考虑不周，违反了美国联邦《行政程序法》。

哈佛大学和麻省理工学院在诉状中说，正常情况下，国际学生须到校上课。但美国政府今年3月明确表示，新冠疫情致使美国进入“国家紧急状态”，国际学生可以在线学习；“紧急状态存续期间”施行相关签证豁免政策。美国高校均据此规定安排秋季学期课程。目前，“国家紧急状态”并未结束，美国政府突然取消现行规定是“武断、任性和滥用自由裁量权”。

据麻省理工学院网站介绍，哈佛大学和麻省理工学院带头提起诉讼后，拥有4万多名国际学生的公立加州大学系统，以及普林斯顿大学、康奈尔大学和宾夕法尼亚大学等私立名校或向法院提交支持两校诉讼的法律文件，或自行提起诉讼。

美国高等教育和移民校长联盟10日发表声明说，该联盟180所高校会员联合向法院提交了支持哈佛大学和麻省理工学院诉讼的法律文件。声明称，在高校已投入大量资源规划秋季课程后，联邦政府不事先通知就武断出台新规，给高校和国际学生带来沉重负担。

该联盟执行主任费尔德布卢姆在声明中说，美国政府的留学生签证新规会严重影响国际学生学习，“使美国变得更糟”。她说，如此之多的美国高校公开发声，表明高教界广泛支持国际学生，重视他们为美国高校所做的巨大贡献。

伊利诺伊理工学院院长克朗布在声明中说：“我对（美国）政府采取这一举措的时机、动机和实质内容深感担忧。”三一大学校长安德森表示，签证新规不明智且危险，必须予以废除。

美国约翰斯·霍普金斯大学10日也向华盛顿哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼，要求禁止实施新规，理由是其违反《行政程序法》以及美国宪法中关于保护大学学术自由的规定。

美国入境和海关执法局网站6日发布留学生签证新规后，7日在常见问题解答中针对新规做了进一步说明。按照说明，持F和M签证的国际学生如果身在美国境外，可以只上网课，其签证保持有效状态。但新规总体内容并无改变。在此情况下，身在美国境内的国际学生要么不顾感染风险返校上课，要么因全部选择网课或学校全网教学面临签证失效的风险。

尽管美国疫情持续加重，美国总统特朗普在推动各州重启经济同时仍不断要求重启校园。10日他在社交媒体上说，网络教学比校园教学效果差很多，美国高校必须在秋季重启，否则可能失去联邦经费。

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