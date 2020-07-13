数字技术助力精准战“疫” 中国经验赢得世界赞誉  

在7月9日至11日举办的2020世界人工智能大会云端峰会上，包括联影智能“uAI新冠肺炎医学影像智能化诊断全栈解决方案”在内的5个项目获得世界人工智能大会最高荣誉——SAIL奖（Super AI Leader，卓越人工智能引领者奖）。

据统计，全国100多家医院使用了“uAI新冠肺炎智能辅助分析系统”，甚至包括美国、马来西亚、意大利、北非等海外多国和地区。

多国加强数字抗疫技术应用 “中国经验”受外媒关注

自疫情发生以来，多国将大数据、人工智能、机器学习等数字技术用于防疫抗疫。6月29日，《柳叶刀》发表《数字技术在COVID-19大流行病计划制定和应对中的应用》一文，文章总结了一些国家在疫情中是如何将数字技术应用于计划制定和行迹追踪、感染者筛查、密切接触者追踪、隔离与自我隔离、门诊管理、医疗物资供应这六个方面，从而精准防控疫情蔓延并为医疗工作提供协助。

图为《柳叶刀》发文列举数字科技如何被应用于防疫抗疫

图片来源：《柳叶刀》网站截图

正如中国北京市居民使用“北京健康宝”，武汉市居民使用“鄂汇办”来查询自身健康状态，为复工复产、日常出行的防疫相关健康状态提供参考，一些国家开发了应用程序来追踪患者行踪和其密切接触者。

在韩国，手机应用软件Corona 100m可以告知用户在其100米半径范围内被确诊的患者以及患者的诊断日期、国籍、年龄、性别和行动轨迹。Corona 100m一度成为韩国下载量排名第二的App, 上线几周内收到“极多的正面评价”，其开发者之一称“安装量每小时增加约2万个“。

新加坡一款叫做Trace Together的App, 当人们靠近彼此时, 他们的手机会互换蓝牙信号并将他们产生交集的记录存在手机中长达21天。如果有人被确诊，新加坡卫生部将访问该数据并得以追踪感染者的密切接触者。

在门诊管理和医疗物资分配方面，瑞典卫生保健机构为医疗工作者开发出一个平台，用于报告有关COVID-19的患者数量、个人防护设备、呼吸机使用情况和其他资源信息等实时数据。该信息可在全国范围内的卫生保健机构共享，可以追踪和分配医疗资源。

在数字抗疫技术应用方面，“中国经验”也在外媒报道中被多次提及，受到高度认可。《哈佛商业评论》在4月15日发表的文章中称，在疫情中，中国对现有数字技术的再利用不仅限于追踪密切接触者。例如，以面部识别技术闻名的中国高科技公司——商汤科技和旷视科技，已经开发并应用基于AI的非接触式体温检测软件。商汤科技还开发了“智能AI防流行病解决方案”，通过将AI算法与红外热技术集成在一起，可检测到0.3°C精度内的发烧，还可以识别未戴口罩的个人，其成功率超过99％。

《柳叶刀》文章介绍，在中国，人们通过扫描二维码来填写症状调查和记录体温，并以此作为健康状况证明和旅游通行证。中国还使用人工智能监控摄像头、无人机摄像头等来监控和限制公众聚集。此外，中国开发的机器学习算法可以预测感染者同时患有急性呼吸窘迫综合征或其他重大疾病的可能性，这些预测模型可以指导临床决策和资源配置，识别需要危重病医疗资源的地区和医院。

图为BBC介绍数字技术在中国抗疫期间的应用 图片来源：BBC网站截图

BBC在《冠状病毒：中国的技术反击》一文中称，在疫情暴发初期，中国便将数字技术应用于非接触式输送、喷洒消毒剂和执行基本诊断功能以最大程度地减少交叉感染的风险。文中提到，普渡科技、深圳科比特航空科技、商汤科技、旷视科技等公司利用数字技术助力抗疫。

中国数字抗疫技术被引进和借鉴 为世界科研提供数据参考

从新冠肺炎疫情蔓延之初到逐步复工复产，百度地图从时空大数据、信息点数据及出行服务三个方面采取相关战“疫”举措。

百度地图慧眼迁徙大数据通过数据定向、分析等途径确定500万人员流出的方向，平台自2020年1月22日上线至5月8日累计为超过25亿人次提供迁徙大数据服务，百度地图还通过上线热力图图层、发热门诊地图、湖北籍游客定点酒店、疫情小区专题地图、复工地图等平台，充分利用大数据与人工智能技术为公众提供便捷的工具。

图为百度地图-百度迁移慧眼网站截图

国际数据调研机构IDC发布的《新冠肺炎疫情刺激数据智能市场跨越式前进》报告中指出：“从疫情暴发开始，百度地图从公众需求的角度出发，快速实时更新疫情防控信息，并不断推出新功能新服务以满足特殊时期的需求。”

而中国的防控经验也为其他国家提供了借鉴。在3月30日，伊朗最受欢迎的地图导航类App——有着400多万装机用户的Neshan Maps发文表示，Neshan用户现在可通过查看人员密度的热力图来避免前往或途经人员密集地。在提到Neshan Maps是如何将抗疫想法付诸实践时，团队表示在最初评估其他国家如何抗疫时，他们注意到中国等东亚国家采取了特别有效的方法，那就是在地图中让可以避免的高风险地区更为醒目，因此他们与百度沟通并请他们分享经验，从而为伊朗民众科学防疫、安全出行提供了参考。

图为Neshan Maps发文提到百度团队分享经验 图片来源：Neshan Maps网站截图

中国的数字技术还为世界范围内的科研分析提供了可靠的数据参考。英国牛津大学、美国哈佛大学医学院、美国波士顿儿童医院、法国索邦大学等来自6个国家的团队在国际顶级学术期刊《Science》上发表论文，在研究人员迁徙与疫情之间的关系时，大量使用了百度地图迁徙大数据平台的数据，为研究病毒传播提供了数据支撑。

虽然数字抗疫仍有待完善，例如在低收入或偏远地区，人们可能无法使用宽带信号、智能手机或智能手表等进行线上问诊、追踪密切接触者等，且一些数字健康干预措施可能侵犯隐私。但不可否认的是，随着疫情在全球蔓延，各国在数字抗疫、数字健康和数字治理等方面探索的劲头势不可挡。

在疫情面前，中国各大互联网企业纷纷用数字技术为抗疫和经济复苏提供了源源不断的辅助和动力，不仅获得世界卫生组织的认可，更为其他国家抗疫提供了借鉴。数字健康，未来可期。

点击阅读外文报道：葡文 德文 日文 俄文 阿文

(责编：张信凤、杨牧)