综合消息：非洲新冠确诊病例近58万例 南非延长国家灾难状态

新华社马普托7月12日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心12日数据显示，非洲地区累计新冠确诊病例已达578734例，累计死亡12996例，累计治愈287563例。

目前非洲累计确诊病例数最多的5个国家分别为南非、埃及、尼日利亚、加纳和阿尔及利亚，其中南非累计确诊超过26万例，占非洲确诊病例总数的45%以上。

南非12日报告新增确诊病例超过1.2万例。总统拉马福萨当天发表全国电视讲话说，政府决定将国家灾难状态延长至8月15日；此外，自本月13日起，晚9时至次日4时实施宵禁。

拉马福萨说，预计南非各省将在7月底至9月底陆续进入疫情高峰期，不过政府目前不会升级现阶段的三级“封城”措施，以防对经济民生造成较大影响。民众出门必须佩戴口罩，暂停一切酒类销售。

拉马福萨介绍，目前南非设有隔离病床3.7万张，呼吸机除已采购的1700台外，本地企业正在制造1.2万台，预计可在7月底到8月底交付使用。另外，全国医务人员缺口仍高达1.2万人，相关人员招募仍在进行中。

肯尼亚卫生部长穆塔希·卡圭12日说，该国新冠累计确诊病例已突破1万例。肯尼亚卫生部发布的数据显示，该国新增确诊病例379例，累计确诊10105例，累计死亡185例，累计治愈2881例。

赞比亚交通与通信部长姆托特维·卡夫瓦亚12日在社交媒体上表示，他的新冠病毒检测结果呈阳性。卡夫瓦亚是继该国卫生部长和信息与广播部长后确诊感染新冠病毒的第三名政府内阁部长。

南苏丹卫生部12日说，一些一线医务人员在疫情期间遭遇污名化，承受巨大心理压力，目前已有8人辞职。对此，卫生部将调集精神科医生为他们及其家人提供咨询服务。（执笔记者：聂祖国；参与记者：荆晶、白林、赵宇鹏、李斯博、高竹、吴长伟、杨孟曦、张改萍、许正、王松宇、邢建桥、郑扬子）

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