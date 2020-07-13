交流无阻隔 相聚在云端

仲夏时节的莫斯科温度适宜。但是自年初延宕至今的新冠疫情使得面对面交流已不可能 。幸好网络与科技的进步让人们在云端相聚，探讨无阻碍。这不在7月6日至10日近一周时间里，俄罗斯高等经济大学教育研究院（下称“高经”）与浙江大学教育学院（下称“浙大”））联合开办了今年中俄首个暑期学校，主题是“全球疫情挑战下科技赋能教育的探索与实践”。

大咖聚集眼界阔

组织方高经对记者表示，若无疫情的话，这将是在校际与院际交流协议框架下，也是继2018年后浙大第二个赴俄学生代表团夏令营活动，它是一带一路背景下中俄两校的重要学术交流活动。顺应形势，此次夏令营开到了云端，也就成了首个中俄在线暑期学校。结合今年是中俄科技创新年的背景与疫情，课程设计与探讨内容都与现实紧密衔接。对这次活动，我驻俄大使馆也高度重视，中国驻俄罗斯大使馆教育处曹士海公参亲自参加了首日的开班仪式。

下中为伊萨克 弗卢明教授，下右为曹士海公参。俄罗斯高等经济大学供图

“此次活动的举办，是中俄两国高校利用远程网络平台开展暑期线上教学研讨的生动实践，具有示范意义。”在致辞中，曹士海如此强调道。同时他也希望，希望两国高校面对新冠疫情带来的“新常态”，不断调整思路，顺势而为，加速建设两国共享教育平台，探索远程教育课程共享，学分互认，打造一批中俄双语网络精品课程，从而稳步提升中俄双向留学规模，促进各领域合作教学科研发展。

图为展涛教授。俄罗斯高等经济大学供图

或许是因网络之便利，在线课堂请到了国际上教育数字化方面的两位大咖级人物。联合国教科文组织信息技术研究所主任展涛教授以及北京师范大学智慧学习研究院院长黄荣怀教授，同时兼任联合国教科文组织国际农村教育研究与培训中心主任。他们基于自身的研究同时结合疫情下教育数字化工作分享了自己的研究心得。

比如展涛介绍了教科文组织全球教育联盟应对新冠疫情的措施，旨在动员全球合作伙伴和资源支持疫情期间会员国、学校和大学、教师、学生和家长进行应急反应，也展示了他本人在该组织多年来开展的教育信息化、教育和技术结合 的相关理论研究与实践。

在开课仪式上，高经教育研究院院长弗卢明对此次暑期项目在线上举行表示非常开心，他希望同学们通过参与这次中俄合办的在线暑期学校更好地了解俄罗斯，能够去扩展未来俄中两国更多合作的机会。

线上研讨氛围浓

线上观光莫斯科。俄罗斯高等经济大学供图

因为是线上交流，为了使两国同学们迅速拉近距离，消除陌生感。在课程设计上，组织方就疫情下远程教育相关问题与解决方案主题进行了破冰讨论与隔离宾果游戏。破冰游戏通过探讨中俄师生在疫情期间共同面临的难题与解决方案，让大家在倾诉中更好地了解彼此，也在总结难题的同时共同探讨出解决方案，给人以积极力量；“Bingo”游戏（25个宫格分别代表疫情期间做过的一件事）巧妙借用“五子棋”的形式，规定率先完成5空“连线”的同学获胜。

浙江大学公共事业管理专业本科生庞淑杰对此设置很感兴趣，她认为，俄方老师巧妙地把握住了共性和个性 关系，以两个简单而富有深意的小游戏迅速引起大家的兴趣与共鸣，在贴近生活的游戏中体会中俄疫情所面临的不同国情下的差异。高经社会学本科生哈比布林则认为通过与中国同学的线上交流学习，了解到中国同学所面临日益激烈的竞争，在线上课期间中国学生的生活方式。

慕课是互联网+教育的产物。尤其在当前新形势下，更是一种凸显存在必然性的教育方式。俄方老师扎哈洛娃带来的《慕课：大学的目标和成就》讲座则让中国同学们了解到俄罗斯慕课发展程度及俄教育界对此种教育方式的观点。现在俄罗斯慕课体量是全球第二，仅次于美国。扎哈洛娃认为，慕课的发展是一项全球议程，经济的发展、人力资本的投入、21世纪技术和能力需要与终身学习趋势促成其大规模发展。俄方老师对俄、美、欧开展慕课目标与取得成就比较性研究展现的实证精神令人印象深刻。

共同学习成果丰

中方组员的课堂笔记。俄罗斯高等经济大学供图

课堂开学之初，俄方老师在项目一开始便给团队同学布置了项目任务——由团队同学自由组成小组，中方同学可邀请俄方同学加入；各小组在组建完成后，由组长引导小组自主选择小学/初中/高中/大学/其他等其中一个教育阶段，并采用SWOT分析的研究方法开展以“完全在线形式教学”为主题的相关研究。

在最后一天各小组进行了研究成果展示。如第三小组对小学阶段开展在线形式教学进行SWOT分析，认为在这一阶段具有教学资源丰富、教学方式灵活等优势，但同时具有学习者缺乏集中度、缺乏学习氛围等缺点，还看到了互联网技术逐渐成熟、相反需要更好地管制小学生使用物联网等来自外界地机遇和挑战。第一小组对高中阶段开展在线学习进行SWOT分析。他们巧妙地用“报纸”的形式制作并呈现了精美的成果，通过一系列分析，认为需要思考如何高效地利用各个在线平台带来的教育资源、从“鱼龙混杂”的在线资源中寻找质量较高的成品，并且高中教师需要提升他们利用数字资源的能力，去适应数字化时代的到来对于教学产生的影响。

为弥补浙大同学不能来到莫斯科的遗憾。组织方也精心地安排了介绍高经与云游莫斯科的环节。高经学生们利用为两国年轻人所共同熟悉的游戏 我的世界来搭建出1：1比例的高经大学的主要建筑物，让中国学生获得了身临其境的感觉。

课程第二天则是“云游莫斯科”专题。以视频和图片结合的方式介绍了莫斯科的历史与现实。列宁图书馆、红场、克里姆林宫、圣瓦西里大教堂、苏联七姐妹大楼，宛若地下艺术宫殿的莫斯科地铁系统，令同学们目不暇接，也更坚定了他们今后一定要与俄罗斯莫斯科面对面的目标与向往。

网上的交流节奏快、紧张而又充实，效果良好，正如学生团队代表刘林佳同学所言，虽然存在经验缺乏、时差和语言障碍等问题，参与过程中面临一些挑战，但老师和同学们一直彼此帮助，增长了知识也收获了友谊。

全程主持课堂交流活动的阿娜斯塔西娅老师最后总结时认为，虽因疫情，夏令营是以线上形式开展，中间遇到了不少问题困难，但最后结果是成功的。她认为这样的尝试是值得的。“尤其在疫情下，人们应该思考教育的变革问题，世界需要一个更开放灵活的教育体系。”

(责编：刘叶婷、燕勐)