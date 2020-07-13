俄西伯利亚林火面积上周显著减少

俄罗斯森林保护部门11日说，经森林消防部门努力，西伯利亚地区森林火灾过火面积上周显著减少。

6月中旬以来，西伯利亚地区，包括北极圈以北地区经历破纪录高温，催生大面积林火。

俄罗斯空中森林保护署说，截至11日，消防人员以人工降雨等方式，试图控制136处起火点，过火面积超过4.3万公顷。

由于西伯利亚地域广袤，一些偏远地区灭火成本过于高昂，超过33.3万公顷林火灭火行动暂停。法新社报道，这一数字相比一周前显著减少，当时空中森林保护署说，超过200万公顷林火有待扑灭。

欧洲联盟哥白尼气候变化服务项目本周说，今年1月以来，西伯利亚大部分地区气温异常升高，加剧土壤中水分蒸发，催生林火。这一机构汇总的数据显示，西伯利亚地区经历有记录以来最热6月，气温超过往年平均水平至少5摄氏度。

哥白尼气候变化服务项目说，6月中旬以来，俄罗斯西伯利亚和美国阿拉斯加部分地区起火点数量和过火面积都有所增加，导致6月二氧化碳排放量创下2003年有记录以来最高值，为5900万吨。

俄罗斯气象学专家罗曼·韦勒凡德告诉法新社记者，北半球北部地区反气旋有所增加，这种天气系统导致西伯利亚地区出现反常晴天，少云少雨。这意味着北极圈夏季极昼地区地表面临24小时阳光“炙烤”，增加林火发生风险。

绿色和平组织在俄罗斯的森林保护项目小组分析最新卫星数据后说，2020年以来，俄罗斯总计926万公顷土地遭遇林火，过火面积超过葡萄牙国土面积。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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