不惧制裁　伊朗决心发展石油产业

伊朗石油部长比詹·纳姆达尔·赞加内11日说，尽管遭受美国方面制裁，伊朗决心发展石油产业，以期有朝一日重新夺回全球石油市场份额。

赞加内当天在一场电视讲话中说，伊朗不会在任何情况下屈服，“我们必须增强自身能力，以便必要时全力进军（石油市场），重新拿回我们的市场份额”。

赞加内当天讲话后，伊朗国家石油公司与伊朗企业波斯石油和天然气产业发展公司签订一份2.94亿美元的合同，联合开发伊朗西南部胡齐斯坦省的亚兰联合油田。

隶属伊朗石油部的沙纳通讯社报道，新合同旨在让亚兰联合油田今后10年产出3950万桶原油。依据合同，双方将新开采6口油井，3口在北亚兰油田、3口在南亚兰油田。

赞加内在签约仪式后告诉媒体记者：“合同传递出的信息是我们坚定不移，不放弃。”

美国2018年退出伊朗核问题全面协议，而后恢复并追加一系列对伊经济和金融制裁，试图封杀伊朗原油出口。碍于美国制裁，大量买家放弃从伊朗购买原油，加剧伊朗经济困难。

路透社报道，伊朗目前原油日均产量削减接近一半，降至大约200万桶。受美方制裁影响，伊朗原油日均出口量从2018年4月的超过250万桶降至目前大约10万至20万桶。

伊朗驻白俄罗斯大使赛义德·亚里2月初说，伊朗准备好与白俄罗斯谈判原油供应。如果白俄罗斯方面愿意从伊朗购油，伊朗方面开价实惠，甚至可能低于全球原油平均价格。（闫洁）（新华社专特稿）

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