人民网>>国际

综合消息：中东多国新冠病例数持续高位增长

2020年07月13日08:46  来源：新华网
 
原标题：综合消息：中东多国新冠病例数持续高位增长

　　新华社大马士革7月11日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多个国家新冠疫情11日继续反弹，确诊病例数保持高位增长。其中，伊朗、沙特阿拉伯和伊拉克单日新增确诊病例均超2000例。

　　伊朗卫生部11日宣布，截至当地时间当天中午，伊朗新增确诊病例2397例，累计确诊255117例，累计死亡12635例，累计治愈217666例，目前有3338例重症病例。

　　沙特阿拉伯卫生部11日宣布，该国过去24小时内新增确诊病例2994例，累计确诊229480例；新增死亡病例30例，累计死亡2181例；新增治愈病例2370例，累计治愈165396例。

　　伊拉克卫生部11日说，该国当天新增确诊病例2734例，累计确诊75194例；新增死亡病例95例，累计死亡3055例；累计治愈43079例。数据显示，伊拉克过去24小时完成10377份新冠病毒样本检测，累计检测样本逾67.1万份。

　　阿尔及利亚11日报告新增确诊病例470例，累计确诊18708例，累计死亡1004例，累计治愈13375例。阿卫生部长当天说，阿尔及利亚存在医护人员缺少防护物资的情况。卫生部将与后勤部门一起努力，尽快解决这一问题。目前阿尔及利亚有2000多名医护人员被感染，死亡医护人员接近40人。

　　阿拉伯联合酋长国卫生和预防部11日发布的数据显示，该国新增确诊病例403例，累计确诊54453例；新增死亡病例1例，累计死亡331例；新增治愈病例679例，累计治愈44648例。迪拜政府11日宣布推出新的经济刺激方案，通过减少酒店和餐馆缴纳的市政费等来支持本地商业活动的恢复。

　　卡塔尔11日新增确诊病例498例，累计确诊103128例，累计死亡146例，累计治愈98934例。卡塔尔卫生部强调，在逐渐解除防疫限制措施的同时，全社会应继续严格执行防疫措施，居民出门要戴口罩、勤洗手，全社会齐心协力防止新一波疫情。

　　土耳其卫生部长科贾11日表示，土耳其在过去24个小时里对48813人进行了新冠病毒检测，其中1016人检测结果呈阳性。至此，土耳其累计确诊211981例；新增死亡病例21例，累计死亡5344例；累计治愈193217例。

　　埃及卫生部11日晚说，埃及境内新增确诊病例923例，累计确诊81158例；新增死亡病例67例，累计死亡3769例；新增治愈病例602例，累计治愈23876例。

　　以色列卫生部11日晚公布的数据显示，当天该国新增确诊病例1197例，累计确诊37463例；新增死亡病例3例，累计死亡354例；新增治愈病例201例，累计治愈18814例。

　　还有一些国家11日更新的累计确诊病例数为：阿曼54697例；科威特54058例；巴林32470例；摩洛哥15542例。（执笔记者：郑一晗；参与记者：陈霖、涂一帆、白平、黄灵、苏小坡、杨元勇、王峰、郑思远、尚昊、吴丹妮、王薇、陈斌杰、马意翀、熊思浩、潘晓菁、冀泽）

(责编：张信凤、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved