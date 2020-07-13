原标题：欧洲“解封”后房车旅游火爆

尽管欧洲多国放松防疫限制措施，民众依然需要保持社交距离以防疫情反弹。这一背景下，不少民众改变思路，选择租赁房车外出度假，专注国内游。

【旅游需求变】

西班牙护士尤内·阿尔韦里奇在前线抗击疫情数月之后打算休假，以何种方式休闲颇费思量。

阿尔韦里奇说：“（度假）思路是远离人群以避免感染。”排除搭乘飞机出国旅游等选项以后，她和丈夫租了一辆房车。“疫情没有结束，还有什么比旅行时住房就在身后更好吗？”

西班牙一家房车旅行社老板法布里齐奥·穆萨迪告诉法新社记者，许多从来没有租过房车的人考虑租房车度假。“在全世界都在寻找安全感的时候，一些人因为疫情开始尝试这个选项。”

西班牙移动房屋和露营车协会6月说，随着旅行限制措施放松，房车租赁订单大量增加。这种方式可能成为今年夏天重振旅游业的关键。

一些旅游业从业者认为，这场公共卫生危机将加速大众旅游转型，人们不再热衷住度假村、坐邮轮和订旅游套餐。

西班牙房车租赁商费尔南多·奥尔蒂斯说：“疫情将改变人们的习惯，人们不太愿意在人多的地方多待。”

【房车订单增】

法新社报道，不仅在西班牙，欧洲多国民众如今对房车的兴趣激增。行业数据显示，欧洲目前有大约500万房车用户，大约200万辆房车在流转中。

欧洲房车联盟主席弗朗索瓦·弗耶说：“解封以来，每个地方都出现了房车狂热……房车意味着自由、节省开支和环保。如今对我们还意味着健康、安全。”

德国5月登记在册的房车新增超过1万辆，同比增长32%。在法国，这一数据是3529辆，同比增长接近2%。西班牙移动房屋和露营车协会的数据显示，西班牙6月登记在册的房车新增1208辆，同比增长20%。

欧洲房车租赁平台Yescapa的数据显示，欧洲6月房车租赁订单超过3.25万份，7月和8月预约订单规模比去年同期增加60%。

【转向国内游】

法新社援引一项调查数据报道，大约90%的西班牙人目前倾向于国内旅游，83%的人打算自驾而非搭乘公共交通工具。

Yescapa创始人伯努瓦·帕内尔说，尽管欧洲6月15日重开边界，绝大多数人不愿出国。“出现新冠疫情以来，几乎没有跨境租赁订单。”

房车跨境租赁订单以往占Yescapa平台订单量的大约20%。

西班牙“大篷车假期”旅游公司主管胡利奥·戈麦斯说，新冠疫情让人们对国内旅游的兴趣增加。他说：“我们都渴望去欧洲旅游，但似乎忘记了西班牙有多么美丽。今年国内游会大热。” （包雪琳）（新华社专特稿）

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