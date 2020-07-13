人民网>>国际

欧洲“解封”后房车旅游火爆

2020年07月13日08:44  来源：新华网
 
原标题：欧洲“解封”后房车旅游火爆

　　尽管欧洲多国放松防疫限制措施，民众依然需要保持社交距离以防疫情反弹。这一背景下，不少民众改变思路，选择租赁房车外出度假，专注国内游。

　　【旅游需求变】

　　西班牙护士尤内·阿尔韦里奇在前线抗击疫情数月之后打算休假，以何种方式休闲颇费思量。

　　阿尔韦里奇说：“（度假）思路是远离人群以避免感染。”排除搭乘飞机出国旅游等选项以后，她和丈夫租了一辆房车。“疫情没有结束，还有什么比旅行时住房就在身后更好吗？”

　　西班牙一家房车旅行社老板法布里齐奥·穆萨迪告诉法新社记者，许多从来没有租过房车的人考虑租房车度假。“在全世界都在寻找安全感的时候，一些人因为疫情开始尝试这个选项。”

　　西班牙移动房屋和露营车协会6月说，随着旅行限制措施放松，房车租赁订单大量增加。这种方式可能成为今年夏天重振旅游业的关键。

　　一些旅游业从业者认为，这场公共卫生危机将加速大众旅游转型，人们不再热衷住度假村、坐邮轮和订旅游套餐。

　　西班牙房车租赁商费尔南多·奥尔蒂斯说：“疫情将改变人们的习惯，人们不太愿意在人多的地方多待。”

　　【房车订单增】

　　法新社报道，不仅在西班牙，欧洲多国民众如今对房车的兴趣激增。行业数据显示，欧洲目前有大约500万房车用户，大约200万辆房车在流转中。

　　欧洲房车联盟主席弗朗索瓦·弗耶说：“解封以来，每个地方都出现了房车狂热……房车意味着自由、节省开支和环保。如今对我们还意味着健康、安全。”

　　德国5月登记在册的房车新增超过1万辆，同比增长32%。在法国，这一数据是3529辆，同比增长接近2%。西班牙移动房屋和露营车协会的数据显示，西班牙6月登记在册的房车新增1208辆，同比增长20%。

　　欧洲房车租赁平台Yescapa的数据显示，欧洲6月房车租赁订单超过3.25万份，7月和8月预约订单规模比去年同期增加60%。

　　【转向国内游】

　　法新社援引一项调查数据报道，大约90%的西班牙人目前倾向于国内旅游，83%的人打算自驾而非搭乘公共交通工具。

　　Yescapa创始人伯努瓦·帕内尔说，尽管欧洲6月15日重开边界，绝大多数人不愿出国。“出现新冠疫情以来，几乎没有跨境租赁订单。”

　　房车跨境租赁订单以往占Yescapa平台订单量的大约20%。

　　西班牙“大篷车假期”旅游公司主管胡利奥·戈麦斯说，新冠疫情让人们对国内旅游的兴趣增加。他说：“我们都渴望去欧洲旅游，但似乎忘记了西班牙有多么美丽。今年国内游会大热。” （包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved