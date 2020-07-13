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欧盟加强社交媒体监管

本报驻比利时记者  任  彦

2020年07月13日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　欧盟委员会日前发布《视听媒体服务指令》修正案指导方针，以帮助成员国了解并实施《视听媒体服务指令》修正案的规定，进一步净化欧盟的网络环境。根据修正案，社交媒体首次被纳入监管范围，意味着欧盟对社交媒体的监管力度明显加强。

　　为了更加有效监管社交媒体，欧洲理事会在2018年11月通过了《视听媒体服务指令》修正案。在欧盟层面，该修正案已走完全部立法程序，欧盟成员国需要在之后21个月之内将该法律转化为本国法律。按照原计划，欧盟成员国最晚应在今年9月19日前实施修正案相关规定，受疫情影响，成员国相关立法程序被迫延后。法国总统马克龙日前表示，将今年年底之前把该修正案转为本国法律，从明年1月1日起正式施行。

　　《视听媒体服务指令》是欧盟的视听媒体法规，在2010年编入欧盟法典，规定了所有形式的视听媒体服务应共同遵守的基本要求。欧盟委员会表示，网络社交媒体平台应履行与传统媒体相同的责任和义务，确保未成年人不会接触到暴力、仇恨和恐怖主义等有害内容，确保儿童节目的广告和植入营销适当。

　　例如，《视听媒体服务指令》第六条规定，禁止激起种族、性别、宗教与国家之间的仇恨；第九条规定，广告内容应具有易识别性，不得损害人性尊严，不得包含和鼓动性别、种族、国家、宗教与信仰、残疾、年龄与性取向等的歧视，禁止烟草及处方药广告，保护未成年人。

　　近年来，社交媒体发展迅猛，为人们提供便捷的交流平台，但极端言论和虚假信息充斥其中。据比利时《布鲁塞尔时报》报道，比利时有的青年人在社交媒体上受到极端言论的蛊惑，沦为极端分子。将社交媒体纳入监管范围的《视听媒体服务指令》修正案，就是在这样的背景下出台的。

　　过去，欧盟对于社交媒体的监管主要依靠政策规范。2017年9月，欧盟委员会针对社交媒体公布了自我管理指导原则，加强对恐怖主义、种族主义、煽动暴力仇恨等不当内容的把关，要求在线平台更积极预防、监测及移除仇恨、暴力及恐怖主义相关内容，如果自我把关不力，欧盟将立法强制执行。2018年，欧盟委员会发布了《反对虚假信息行为准则》，旨在进一步加强互联网企业对平台内容的自我审查，从源头打击网络谣言。

　　《布鲁塞尔时报》评论称，网络空间不是“法外之地”，言论自由也有边界。社交媒体行业自律固然重要，但立法规制不可或缺。“欧盟动态”网站认为，《视听媒体服务指令》修正案填补了社交媒体的监管漏洞，有利于打击极端言论和虚假信息的传播。

　　（本报布鲁塞尔7月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月13日 16 版）

(责编：曹昆、燕勐)
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