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壁画传递战胜疫情的信心(全球抗疫进行时)

本报驻墨西哥记者  刘旭霞

2020年07月13日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　最近，墨西哥城主要交通干道旁建筑物外墙上的一幅大型壁画，引起民众广泛关注。画中，两名穿着防护服、戴着口罩和防护面罩的医护人员彼此抚摸着对方的脸颊，相对而视的眼神和展开的天使翅膀，传递着温情和战胜疫情的信心。

　　参与创作的画家乌利尔·塔拉维拉说：“疫情来袭，医护人员战斗在抗疫一线，我们用壁画向他们致敬。”玛丽亚·拉米雷斯是一名重症监护室的护士长，她说：“医护人员正在全力以赴。壁画传递出的信息，是希望所有人能互助互爱——当你关照别人时，其实也是在关照自己。”

　　在疫情较严重的墨西哥边境城市蒂华纳，一位名叫恩里克·邱的艺术家绘制了一幅长40米、高4米的“致谢壁画”。这幅画历时4天，使用20多升涂料，在7名志愿者的帮助下完成。画中展现的是4名医生和3名护士的英雄形象，画中还有白鸽和蝴蝶等形象，象征着希望、信心、自由。

　　墨西哥二十一世纪国家医学中心会议楼外墙，也竖起了一幅“数字壁画”，展示在这场抗疫战斗中积极奉献的英雄们的故事，以及网友留言。该项目由墨西哥社会保障局、多媒体技术公司等多方合作，画面循环播放一线医务工作者的照片：有的全副武装准备投入战斗；有的摘下了口罩露出会心的微笑，脸上一道道勒痕清晰可见；有的对着镜头比着胜利的手势，为大家加油鼓劲，眼神笃定坚毅……网友留言说：“你们是国家的骄傲”“掌声不足以表达我们对医务工作者的感激”“日复一日，你们展示着大无畏的英雄气概”……

　　壁画在墨西哥传统文化中具有重要地位，墨西哥民众十分喜爱壁画艺术，壁画作品的艺术感染力很容易引起墨西哥人的共鸣。在共抗疫情过程中，墨西哥民众从壁画中获取力量，努力让生活早日恢复正常。

　　（本报墨西哥城7月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月13日 16 版）

(责编：曹昆、燕勐)
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