人民网>>国际

美国疫情反弹影响经济复苏

本报驻美国记者  吴乐珺

2020年07月13日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　美国劳工部公布的最新就业数据显示，美国经济6月份非农业部门新增就业岗位480万个，超出市场普遍预期。美国舆论认为，近来经济出现部分回暖迹象，但由于多州出现疫情反弹，严峻的疫情形势正在对就业市场造成根本性损害，拖累美国经济的整体复苏。

　　美国政府近期公布的若干就业数据呈现改善趋势，这和各州陆续重启经济活动有关。美国劳工部统计局称，6月份失业率环比下降2.2个百分点至11.1%。劳工部7日公布的另一项职位空缺和劳工流失调查报告显示，职位空缺数量从4月份的500万上升至本月的540万，主要集中在住宿和餐饮服务、零售业和建筑业，裁员和辞职在内的离职人数在5月份减少583万人。

　　尽管劳工部认为经济活动正在缓慢恢复，美国不少经济学家有不同看法。彼得森国际经济研究所高级研究员杰森·福尔曼认为，虽然数据显示失业率下降，但将裁员后临时回岗人员也计算在内，实际意义不大。美国劳动力市场的前景将取决于疫情的发展轨迹，以及未来的政策响应。美国有线电视新闻网评论称，劳工部的数据掩盖了一个事实——对数百万人而言，他们失去的工作再也回不来了。高盛集团5日发布的一份研究报告再次将全年增长预期从-4.2%下调至-4.6%。

　　目前，美国疫情仍在快速蔓延。美国疾病控制和预防中心网站11日公布的疫情数据显示，过去24小时全美新增确诊病例超过6.6万例，再创单日新增病例数新高。虽然白宫要求各州全面重新“开放”，但由于疫情反弹，已有超过20个州宣布暂停重启计划，尤其是经济发达的南部和西南部地区。高盛经济学家简·哈祖斯表示，政府重新实施的限制措施和“居家令”对经济的影响将超过此前的预期。美国国会预算办公室发布的经济前景预测说，受疫情影响，“美国失业率将长期处于高位”。

　　美联储主席鲍威尔日前表示，美国经济复苏前景“高度不确定”，疫情可能较预计持续时间更长，给经济复苏带来新的挑战。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪认为，多州急于重启经济导致“重新点燃了疫情，损害了经济”。他预计，今年第三季度美国经济可能萎缩20%，难以实现反弹。亚特兰大联邦储备银行行长拉夫尔·博斯提克表示，“疫情正威胁到美国经济的复苏步伐，更多就业岗位恐怕会永久性流失，经济的很多方面都是建立在信心的基础上，但美国人对经济的信心似乎正在消退。” 

　　（本报华盛顿7月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月13日 16 版）

(责编：曹昆、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved