推动中国—东盟合作迈上新台阶

日前召开的第十七届中国—东盟博览会高官会暨投资合作视频工作会议宣布，鉴于当前全球新冠肺炎疫情防控形势，原定于今年9月举行的第十七届中国—东盟博览会（简称东博会）延期举办，日期待确定后公布。目前，东博会筹备工作进展顺利，中外客商积极报名，多个东盟国家明确表示将包馆展示。

据悉，今年东博会将以中国—东盟自由贸易区建成10周年、中国—东盟数字经济合作年为契机，致力于推动中国—东盟友好合作在共同抗击新冠肺炎疫情中迈上新台阶。本届东博会主题国是老挝，巴基斯坦为特邀合作伙伴。

自2004年首次举办以来，东博会已成为中国—东盟区域合作的重要公共平台。中国东盟贸易额从2004年的552亿美元跃升到2019年的6414.6亿美元，中国已连续11年保持东盟第一大贸易伙伴地位。中国商务部发布的数据显示，2020年前5个月，中国与东盟贸易总额达2424.2亿美元，同比逆势增长近1%，东盟历史性成为中国第一大贸易伙伴，显示双方贸易合作的巨大潜力。

中国商务部亚洲司司长彭刚说：“中方希望与东盟共同努力，充分利用好东博会这个重要经贸合作平台，继续实施好中国—东盟自贸区，拉紧贸易投资合作纽带，使更多的企业和民众收获实实在在的利益，为后疫情时代区域经济快速复苏作出更多努力。”与会东盟各国高官纷纷表示，本届东博会对新冠肺炎疫情防控常态化条件下深化东盟—中国合作、加快区域经济复苏以及探索后疫情时代拓宽东盟—中国合作领域意义重大。

东博会秘书处秘书长王雷表示，本届东博会将根据各方疫后恢复产业链、供应链的需求，组织中国和东盟企业参展参会，帮助各国企业尽快复工复产。

据介绍，本届东博会将举办纪念中国—东盟自由贸易区建成10周年系列活动，还将分别举办中缅友好交流合作论坛暨中缅建交70周年纪念活动、中菲经贸合作论坛暨中菲建交45周年纪念活动、中泰经贸合作论坛暨中泰建交45周年纪念活动。东博会将落实《中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会联合声明》，办好第三届中国—东盟卫生合作论坛及分论坛，推动建立流行病疫情防控的区域国际合作机制。

“我们将通过举办这些重要的活动、论坛，进一步巩固加深中国—东盟之间的合作，探讨如何更好利用东博会平台服务双边合作。”王雷说。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 16 版）

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