人民网>>国际

推动中国—东盟合作迈上新台阶

本报记者  庞革平

2020年07月13日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　日前召开的第十七届中国—东盟博览会高官会暨投资合作视频工作会议宣布，鉴于当前全球新冠肺炎疫情防控形势，原定于今年9月举行的第十七届中国—东盟博览会（简称东博会）延期举办，日期待确定后公布。目前，东博会筹备工作进展顺利，中外客商积极报名，多个东盟国家明确表示将包馆展示。

　　据悉，今年东博会将以中国—东盟自由贸易区建成10周年、中国—东盟数字经济合作年为契机，致力于推动中国—东盟友好合作在共同抗击新冠肺炎疫情中迈上新台阶。本届东博会主题国是老挝，巴基斯坦为特邀合作伙伴。

　　自2004年首次举办以来，东博会已成为中国—东盟区域合作的重要公共平台。中国东盟贸易额从2004年的552亿美元跃升到2019年的6414.6亿美元，中国已连续11年保持东盟第一大贸易伙伴地位。中国商务部发布的数据显示，2020年前5个月，中国与东盟贸易总额达2424.2亿美元，同比逆势增长近1%，东盟历史性成为中国第一大贸易伙伴，显示双方贸易合作的巨大潜力。

　　中国商务部亚洲司司长彭刚说：“中方希望与东盟共同努力，充分利用好东博会这个重要经贸合作平台，继续实施好中国—东盟自贸区，拉紧贸易投资合作纽带，使更多的企业和民众收获实实在在的利益，为后疫情时代区域经济快速复苏作出更多努力。”与会东盟各国高官纷纷表示，本届东博会对新冠肺炎疫情防控常态化条件下深化东盟—中国合作、加快区域经济复苏以及探索后疫情时代拓宽东盟—中国合作领域意义重大。

　　东博会秘书处秘书长王雷表示，本届东博会将根据各方疫后恢复产业链、供应链的需求，组织中国和东盟企业参展参会，帮助各国企业尽快复工复产。

　　据介绍，本届东博会将举办纪念中国—东盟自由贸易区建成10周年系列活动，还将分别举办中缅友好交流合作论坛暨中缅建交70周年纪念活动、中菲经贸合作论坛暨中菲建交45周年纪念活动、中泰经贸合作论坛暨中泰建交45周年纪念活动。东博会将落实《中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会联合声明》，办好第三届中国—东盟卫生合作论坛及分论坛，推动建立流行病疫情防控的区域国际合作机制。

　　“我们将通过举办这些重要的活动、论坛，进一步巩固加深中国—东盟之间的合作，探讨如何更好利用东博会平台服务双边合作。”王雷说。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月13日 16 版）

(责编：曹昆、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved