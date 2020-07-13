强化多边合作 打击恐怖主义(国际视点)

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恐怖主义是人类公敌，反恐是各国共同责任。当前国际反恐形势严峻复杂，联合国虚拟反恐周系列活动敦促各会员国，对恐怖主义的全球威胁保持警惕，并提出了保持反恐力度、加强信息共享、综合施策等未来反恐工作的主要任务。

联合国虚拟反恐周系列活动7月6日至10日举行，主题为“全球疫情环境中的反恐战略和实际挑战”。来自联合国会员国、联合国机构、国际和地区组织、民间社会和私营部门的1000多名代表，通过10场线上研讨会和多种形式的互动讨论，探讨分析疫情下的全球反恐新挑战和新战略。联合国秘书长古特雷斯在会上呼吁国际社会团结起来，保持反恐力度，利用多边主义力量合作加强打击恐怖主义。

“疫情下全球反恐工作面临更多挑战”

虚拟反恐周活动由联合国反恐怖主义办公室组织。古特雷斯在开幕致辞中表示，基地组织、极端组织“伊斯兰国”及白人至上主义者和仇恨团体等，都在利用因疫情危机而产生的分歧、局部冲突、治理失灵和民众不满等来推进其目标。国际社会还应关注不断变化的恐怖主义威胁，如滥用数字技术、网络攻击和生物恐怖主义等，“疫情下全球反恐工作面临更多挑战”。

联合国安理会反恐怖主义委员会指出，当前恐怖组织正在利用疫情发动“宣传战”，煽动族群仇恨，制造思想混乱，伺机发动恐怖袭击。

根据联合国安理会反恐怖主义委员会执行局最近发布的一份全球反恐形势分析报告，受疫情影响，世界各地民众的上网时间大幅增加。众多年轻人使用互联网，特别是沉迷于网络游戏，为恐怖组织灌输其极端主张和暴力思想提供了可乘之机。

联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任瓦利表示，全球将近77%的年轻人从事临时工作，疫情的冲击使得这一脆弱群体中的很多人失去生计，更容易受到有组织犯罪集团和恐怖分子的渗透和影响。当这一群体面临就业或其他方面的负面预期时，他们的挫败感可能会被恐怖分子利用。

“经济低迷带来新的社会和政治不满情绪，将为恐怖主义提供滋生土壤，我们对此需保持警惕。”欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，没有任何一个国家可以独自战胜恐怖主义，因此需要强化与联合国的协调与合作，协力反恐。

“疫情给全球反恐带来更多挑战。抗击疫情和打击恐怖主义有许多相同之处，二者都需要预防性政策，并且通过集体努力才能取得胜利。”美国外交学会会长理查德·哈斯表示。

“恐怖主义仍是不断演变的全球性威胁”

当前全球反恐形势严峻复杂，消除恐怖主义滋生蔓延基础，有效预防和打击恐怖主义，促进和保护人权的任务十分艰巨。与会专家普遍认为，全球恐怖主义的发展态势表现出若干新趋势和新特点：带有宗教、种族色彩的重大恐怖主义袭击案件显著增多；个人恐怖主义、“独狼”恐怖主义案件层出不穷；无人机的威胁迅速扩大，对民用设施的攻击防不胜防……

有专家指出，尽管“伊斯兰国”在军事上遭遇挫败，但它依然是具有全球性威胁的国际恐怖组织。部分恐怖分子正在迁移至他国，各国将面临回流外国恐怖分子及其家属的处置、获释人员的安置与再融入等问题的挑战。

欧洲刑警组织6月发布的《欧盟恐怖主义现状和趋势报告》称，欧洲依然面临严重的恐怖主义威胁。数百名与“伊斯兰国”有联系的欧洲公民仍滞留伊拉克和叙利亚，这些人正伺机回到欧洲发动恐怖袭击。此外，基地组织试图再次对西方国家发动袭击的意图不减。该报告显示，2019年在欧盟境内发生的恐怖袭击和被挫败的袭击共有119起，其中绝大部分被提前制止。有1004人因涉嫌参与恐袭而遭逮捕。

“恐怖主义仍是不断演变的全球性威胁，危及国际和平与安全，摧毁社会，破坏各个地区的稳定”，联合国最近的一份报告称，社交媒体、加密通信和暗网正被极端组织用来推进宣传、对新招募人员进行激进教育和策划暴行。没有哪个国家能免除这一威胁，也没有哪一个政府或组织能够单独应对。需要在全球、区域和国家各层面采取协调一致的行动。

“利用多边主义找到切实可行的解决方案”

古特雷斯表示，恐怖主义跟病毒一样不分国界，对所有国家都造成了影响，只有通过共同努力才能打败恐怖主义。反恐行动应立足于联合国、联合国大会以及安理会有关决议的指导。“国际社会必须利用多边主义找到切实可行的应对方案，这对于确保和动员足够的资源来创新解决方案，以有效地发挥作用至关重要。”

联合国提出未来反恐行动的五大任务。首先，国际社会必须保持反恐力度，包括继续对各国、区域和全球反恐能力建设进行投资，尤其要重点关注最需要援助的国家。第二，国际社会应密切监测不断变化的恐怖主义威胁和发展趋势，并在应对措施方面保持创新。第三，反恐应对行动必须始终关注性别敏感性，并保护和促进人权。第四，国际社会应充分考虑新冠肺炎疫情的敏感性，全方位应对恐怖主义言论的传播。第五，国际社会应加强信息共享，学习在疫情相关安全领域的经验和良好做法。

据了解，目前联合国正在世界范围内推进的反恐能力建设项目超过300项，其中50个由联合国反恐办公室监督，受益国家达到72个。联合国众多会员国以及许多国际组织都正在为全球反恐工作做出努力，以有效应对恐怖主义在全球的蔓延与影响。

中国常驻联合国代表张军在会议上表示，在疫情期间及疫情之后，进一步弘扬多边主义对反恐努力至关重要。张军表示，恐怖主义没有国界之分，反恐必须避免实行双重标准。必须加强对国际机制的坚定支持，继续支持联合国在反恐中发挥领导作用。坚持多边主义，加强国际合作，是应对挑战的唯一选择。

不少与会专家指出，要解决恐怖主义，除了要打击恐怖分子，还要努力消除恐怖主义产生的根源，通过促进就业、教育、卫生等途径实现社会经济发展，消除恐怖主义滋生的条件。防范和打击恐怖主义需要在国家、地区、全球等各个层面加强协调，推进强有力的多边合作，并发挥联合国核心作用。

（本报联合国、布鲁塞尔7月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 16 版）

(责编：曹昆、燕勐)