进入高考季，各国有啥新措施（记者观察）

图①：6月21日，埃及开罗的一处考场外，考生正在接受体温检测。

图②：6月27日，学生们进入土耳其安卡拉的一处考场。

图③：6月17日，意大利贝尔加莫的一名考生（右）正在进行考试。

4月22日，德国柏林的中学生参加高中毕业考试。

新华社发

疫情防控期间，各国毕业生们都经历了一个特别的高考季。居家学习、考试延期、考场消毒、调整考试内容、改变评估方式……不同措施出台，旨在力保高考顺利进行，圆考生大学梦想

意大利

防疫措施带来考试变化

本报驻意大利记者 韩 硕

“考试全程很顺利。总体而言，这是一次不寻常的高中毕业。”在结束高中毕业考试后，罗马高考生夏洛特微笑着拥抱了在考场外等待的父母。

6月17日，意大利高中毕业考试如期举行。在关闭了近100天后，意大利学校再次迎来师生，超过50万高中毕业生走进考场。本报记者在罗马的一处考点外看到，考生们无论是独自等待还是由家长陪同，都自觉佩戴口罩，并保持一定的安全距离。

受新冠肺炎疫情影响，意大利2020年的高考形式有所变动，将笔试改为口试。考试时长约1小时，共分5项，包括学生对试题的阐述、与考试委员会的自由问答等。每个学生要面对6位考官和场内老师，1名场外监考主席。最终成绩按百分制计算，其中综合口试得分占40%，高中三年平时成绩占60%。与往年相比，考生的平时成绩在高考总成绩中占比更重。

疫情防控期间，高考的安全问题受到政府和社会各界高度关注。

教育部门规定，候场考生必须佩戴口罩，互相保持2米的安全距离；考生只能提前15分钟进入考场；进场前需出示自我健康声明文件，并洗手消毒；考试期间，考生需与考官保持至少2米的距离；每场考试结束后，考场需进行必要的清理和消毒。“为了做好防疫，我们学校每张桌子都用塑料膜隔离，每天考试结束会有专人进行整体消毒。”疫情重灾区贝加莫的一位校长塞萨尔·博蒂说。

考试形式的改变，对考生来说也需要适应。

高考结束后的一份调查显示，近一半考生认为，新的考试形式的挑战和难度更大了。以意大利语能力考核为例，考官会选择一段文字让考生分析。“这是没有标准答案的，需要考生将各学科知识融会贯通形成观点，考察学生的综合能力。”考官芭芭拉称。

疫情防控期间，意大利全部学校从3月5日起停课，采用远程教学。9月将大规模复课，各地学校面临巨大考验。这次高考也被视为意大利全面复课前的一次集中演练。意大利教育部长露西娅·阿佐利纳表示，学校复课后，将把师生的健康安全作为首要目标，提供安全的校园教学环境。

（本报罗马电）

新加坡

学生居家复习积极应考

本报驻泰国记者 林 芮

新冠肺炎疫情防控期间，原定于6月1日、2日进行的部分新加坡剑桥A水准考试（简称A水准考试）科目推迟至6月18日、19日进行。A水准考试相当于中国的高考，按科目进行，从6月起持续到12月。

为保障学生与监考人员安全，新加坡考试与评鉴局（简称考评局）在A水准考试中实施一系列新规定。例如，考生在笔试过程中，需要佩戴口罩或防护面罩；每个考场不能超过30名考生；每个座位前后左右都要有至少1.5米的间距；考试结束后，不同考场学生经由不同路线错峰离场，最大限度减少考生之间接触。

此外，凡是因疫情而处于隔离状态的考生，都不能参加当天考试。获准缺席考试的考生，会被安排在口试最后一天补考。考试当天，若考生出现发烧或流感等症状，将不能进入考场。

为配合疫情防控措施，新加坡学校从4月8日起实行全面居家学习，原定在6月的假期也提前至5月5日开始，6月1日结束。

居家学习给毕业生带来了特殊的学习体验。“在家学习和到校上课的最大不同是精神状态不一样。在家较难集中注意力，关键要靠自我约束。”陈姮颖说。

陈姮颖是诺雅初级学院二年级学生，正在为参加今年A水准考试做准备。在家学习期间，每天上午8点半至下午3点半，她要上4节课，每节课约1小时。课后，她还会花大量时间温习功课和写作业，完成后拍照上传到作业分发系统，交由教师批改。“只要自己努力，在家学习也能取得不错的效果。”陈姮颖说。

由于居家学习和假期提前，一些教学课程难免受到影响。新加坡考评局5月初公布了将从A水准考试中删除的内容，为毕业生减轻课程负担。

（本报曼谷电）

德国

“小组”模式妥善应对

本报驻德国记者 花 放

“今年我们的中学毕业考试首次安排在学校的大礼堂进行。学生在考试中必须戴上手套才能使用学校提供的各类公共词典。在口试中，每位学生结束答题后，教师都会对其座位进行一次彻底消毒。”德国埃森市伯乐高级文理中学教师张文刚介绍说。

德国没有统一性的全国高考，各州毕业考试时间不同，全德境内的毕业考试季从3月一直持续到7月。

今年3月，受新冠肺炎疫情影响，德国各联邦州宣布停课停学，但中学毕业考试仍将举行，具体时间由各州自行决定。同时，德国政府设立了5亿欧元的额外补助，用于帮助有需要的家庭购买在线教学所需的电脑设备，符合条件的学生每人能够获得150欧元的补贴。德国政府还宣布，将从“学校数字协议”中拨款1亿欧元，用于建设在线教学基础设施。

4月下旬，德国各州开始逐步解封，多个联邦州宣布毕业班学生可以提前返校进行备考，不过大多本着自愿原则，不强制上课。复课后，学生必须遵守严格的卫生安全规则，比如戴口罩、保持足够距离以及及时对课桌和椅子进行消毒等。为了减少学生聚集，不少学校采取分批轮流上课的方式，以“小组”模式上课。为了让学生更加专注于准备毕业考试，巴伐利亚州还宣布取消毕业考试前的其他考试。

为保证高考安全举行，德国各州政府和学校都做了充分准备。勃兰登堡州教育部长布丽塔·恩斯特介绍，该州所有举行考试的学校都必须备足一次性手套及消毒用品等，教师在分发试卷时必须戴手套。为保持足够的距离，考试大都安排在学校体育馆和多间教室内同时举行。

尽管考生面临着考试本身和疫情防控带来的双重压力，但最终的考试成绩并没有比往年有明显下降。在已经公布考试成绩的石荷州，考生的总体成绩还比去年有了小幅提升。该州教育部长卡琳·普里恩认为，这可能归功于“小组”上课的模式，让考生更加集中注意力，也得到了更有针对性的辅导和复习。

（本报柏林电）

巴西

助力学生考上心仪大学

本报驻巴西记者 张远南

7月8日，巴西教育部宣布，原定于今年11月举行的高考将被延期至明年1至2月举行。

在巴西，高考全称为全国中等教育水平测试，是公立高等院校招生的统一考试，成绩也被不少私立院校认可。考试分两天进行，中间间隔一周，今年有超过600万考生报名参加。

受新冠肺炎疫情影响，今年巴西高考时间迟迟未能确定。3月以来，巴西各类学校纷纷停课，学生在家隔离。线上授课成为大多数学校的选择，这在一定程度上引发了社会对教育公平的讨论。据统计，超过1/3的考生家中没有电脑，有的考生则无法负担在线学习所需要的流量资费。

5月，巴西参议院通过提案，在国会承认进入公共灾难状态的前提下，高考等大学选拔考试将被自动延期。该提案由议员里贝罗提出，在她看来，推迟2020年高考将有利于减少考生间的不公平竞争。疫情防控期间，能否利用互联网进行学习将会影响学生的高考成绩。学生团体、教育机构等同样支持高考延期，也是因为“并非所有考生都具备在疫情防控期间继续学习的条件”。 巴西疫情防控形势依旧严峻，学校复课时间难以预测，如何为困难考生提供帮助备受关注。一些城市开始尝试通过公共电视频道及广播等更为普及的方式向学生提供教学课程。“无线电波让授课内容被更远、更广泛地传播。”历史教师约翰表示。里约热内卢等多个地区的居民组织了众筹活动，为有需要的毕业生购买流量包，帮助他们参加在线课程，为考上自己心仪的大学而奋斗。

“如果你是准备应考的考生，无法在家备考，我可以免费提供帮助。”近日，不少来自巴西各地的教师和大学生开始在社交媒体上发布此类信息。拉斐尔是一名在校大学生，通过电话等形式，他已经为10余名考生进行了数学和历史科目的辅导，“高考是促进社会公平的重要途径，对于家中缺乏学习资源的考生，我希望可以提供一些帮助。”

（本报里约热内卢电）

英国

教师评估确定成绩

本报驻英国记者 强 薇

新冠肺炎疫情防控期间，英国政府3月宣布取消原定于5至6月举行的A水准考试，毕业生的成绩将由教师根据学生平时成绩评定，评估预计在7月底前完成。

A水准考试全称为普通教育高级程度证书考试，相当于中国的高考。在英国，学生在完成两年的大学预科学习后参加该考试，它也是完成中学学业的标志。A水准考试科目众多，学生可根据兴趣和未来希望攻读的专业，选择参加不同的科目考试。虽然A水准考试成绩并不是英国学生申请大学的唯一指标，但只有取得优异的成绩，才可能被心仪的大学录取。因此，有志报考牛津、剑桥等一流大学的学生，对A水准考试极为重视，社会上也有不少针对该考试的辅导项目。

英国教育智库“教育数据实验室”研究了老师们已提交的GCSE（相当于中国中考）成绩，发现今年学生在每一学科上都取得了“更好”的成绩，整体分数高于去年。例如，英语今年平均分是5.1，而去年是4.7。由此，英国考试委员会和学历办公室表示，老师在评估分数时容易给出更高的分数，导致今年成绩整体上浮。为了与往年的成绩标准相匹配，英国考试委员会可能为今年的A水准考试评估成绩降级。

也有舆论担心，教师评估可能会导致不公平现象。英国埃克塞特大学社会流动学教授李·艾略特·梅杰认为，贫困学生等一些特定类型学生的分数可能会被低估。6月30日，英国资历及考试监督办公室确认，在秋季考试季将提供所有GCSE、A水准考试科目的考试。对评估成绩不满意的学生，可以参加秋季考试。

英国学历办公室将就明年的A水准考试形式面向教育界和公众征求意见，可选择的方案包括推迟考试时间、开卷考试或减少考试内容等。学历办公室发言人称：“我们的首要目标是确保考试和评估尽可能公平。我们正与教育部、考试委员会和社会团体密切合作，仔细考虑一系列可能的措施。”

（本报伦敦电）

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 17 版）

(责编：曹昆、燕勐)