马耳他民众“云端”学中医

伴随着悠扬动听的中国传统乐曲，抬手、起势、迈步、出掌……直播画面中，两名中国援马耳他医疗队队员演示八段锦，观看视频的马耳他当地中国文化爱好者，对一招一式都学得很认真。

自5月2日起，马耳他中国文化中心与中国第十五批援马医疗队合作，举办“八段锦和中医知识锦囊在线课堂”。每周六下午4点，马耳他的中国文化和武术爱好者们相聚“云端”，在医疗队中医师带领下，先练一套八段锦，然后进行分解学习，掌握相关中医防疫小知识。既了解居家防疫知识，又能做到科学健身，可谓两全其美。

这是马耳他中国文化中心疫情防控期间首个在线培训班，也是该中心组织的“云·游中国”系列活动之一。为做好远程教学，医疗队精心参与课程设计和视频录制，示范到位，指导细致，又巧妙融入中医知识锦囊，及时解答学员提问。

“将八段锦与中医相结合的想法太棒了！在线课堂突破时空局限，我们足不出户就能体验中国文化的魅力。”马耳他大学教师艾伦·萨利巴·高奇对每周的课程非常期待，“这些课程可以帮助人们保持专注、心情愉悦、身体健康，对疫情防控具有积极意义。”

马耳他武术学校创始人吉诺·达契洛表示，喜欢中国文化的人们一起在“云端”打八段锦、聊中医，分享健康理念，“特殊又难忘”，希望能有更多的当地民众加入进来。

在马耳他知名传染病专家尼维利·卡莱亚看来，中国医疗队员来到这里服务当地民众，令人敬佩。“马耳他的成功防疫，得益于很早就与中国联系沟通，也得益于马耳他民众的理解和配合。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 03 版）

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