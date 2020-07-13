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“中国市场的重要性更加凸显”

本报驻巴西记者  张远南

2020年07月13日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　巴西经济部近日发布数据显示，在巴西进出口贸易总体下降的情况下，对华贸易保持增长：上半年巴西和中国双边贸易额为510.5亿美元，同比增长6.5%。其中，巴西对华出口额增长14.6%，为343.5亿美元，占巴西出口总额的33.8%。中国继续保持巴西第一大出口目的地国地位。

　　巴西对华农产品、原油、铁矿石等出口量保持较大份额。据巴西谷物出口商协会发布数据，上半年巴西出口大豆中的72%销往中国，出口额同比增长31%；巴西出口中国的牛肉占其牛肉出口总量的近六成。另据巴西经济部的相关统计显示，巴西原油、铁矿石对华的出口额分别约占其出口总额的58%和66%。

　　“抗击疫情期间，中国市场的重要性更加凸显，对华出口的增长将助力巴西经济复苏。”中巴企业家委员会巴方主席卡斯特罗·内维斯在接受本报记者采访时表示，中国已连续多年成为巴西最大贸易合作伙伴，巴中贸易对巴西经济增长具有重要推动作用。巴西淡水河谷全球对外事务总监马尔西奥·德莫赖斯认为，巴西对华铁矿石等原材料出口增长，反映了中国经济率先复苏的势头，“淡水河谷等铁矿石供应商下一步的工作重心将放在中国市场”。

　　内维斯日前出席中巴“经贸抗疫合作”研讨会时指出，中国对巴西经济发展的重要性毋庸置疑。新冠肺炎疫情给各国经贸合作带来了许多困难，希望巴中企业界能充分利用双方互补性加强合作，促进经济加速恢复。

　　（本报里约热内卢7月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月13日 03 版）

(责编：牛镛、燕勐)
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