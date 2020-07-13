“香港维护国家安全法将为香港营造更好的社会氛围和商业环境作出贡献。一个稳定繁荣的香港也将为其居民和投资者带来更多机会。”尼泊尔中国文化教育协会主席哈利仕近日接受本报记者采访时表示，全力支持香港维护国家安全法公布实施，香港由此将拥有一个更安全稳定的发展环境。

“香港一直是一座发达的国际化都市。不少尼泊尔人在香港生活工作。我也曾多次访问香港，这座城市令我着迷。”

哈利仕表示，香港是中国不可分割的一部分，其繁荣稳定与中国的整体发展息息相关。制定香港维护国家安全法是中国的内政，任何国家都不应干涉。中国政府拥有一切权力和正当理由制定这部法律，“这是维护中国国家安全的需要，将为‘一国两制’提供坚实制度保障，不会影响香港高度自治”。

哈利仕说，“尼泊尔坚持不干涉别国内政原则，支持中国维护香港特区法治和秩序的努力。”尼泊尔外交部发言人明确表示，尼泊尔坚持一个中国政策，认为香港特区是中华人民共和国不可分割的一部分。维护国内和平、法治与秩序是一个国家的首要责任。

“去年6月以来，一些人在某些外国势力的煽动下，在香港策划并进行暴力破坏活动，借着相关法律法规的漏洞来制造事端，这些违法暴力事件对中国国家安全造成威胁，令人担忧。”哈利仕强调：“香港维护国家安全法筑起维护中国国家安全的屏障。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 03 版）

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