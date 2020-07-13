中国经济持续复苏为世界注入信心（和音）

在一个更加不稳定不确定的世界中，中国有信心也有能力持续推动经济实现高质量发展，为疫情阴霾笼罩下的世界经济注入源源不断的信心与动能

“预计2020年，主要经济体中唯一能够实现正增长的，只有中国。”解读国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望报告》更新内容，国际舆论普遍释放出这样鼓舞人心的信息。在新冠肺炎疫情大流行、世界经济严重衰退的背景下，持续恢复的中国经济为全球经济复苏注入强大信心。

经受住疫情“压力测试”，中国为各国统筹推进疫情防控和经济社会发展树立了典范。近日，中国接连发布的最新经济数据也印证了国际货币基金组织的乐观预测。规模以上工业增加值连续两个月正增长，工业企业利润增速由负转正，服务业生产指数由降转升，工业用电量增速加快，服务业用电量、铁路货运量由降转升……数据表明，中国复工复产成效初现，中国经济开始复苏重振。6月份制造业采购经理指数为50.9%，已连续4个月稳定在荣枯线以上，预示中国经济恢复势头巩固，产业链稳定性继续增强，为下半年经济平稳开局奠定了基础。邮政快递业的逆势增长也是中国市场恢复活力的生动体现——据国家邮政局统计，全国快递业务量从1月份的低位运行，2月份快速恢复、转为正增长，到5月份以来逆势增长，增速同比超过四成，创2018年2月以来新高。事实表明，中国不仅经受住了疫情大考，更在统筹推进疫情防控和经济社会发展中精准施策，推动经济稳步复苏、稳健运行。

积极有序推动复工复产，中国为全球产业链供应链恢复稳定提供了强大助力。疫情给世界经济造成的冲击仍在发酵，世界银行预计今年全球经济将下滑5.2%，并称之为“二战以来最严重的经济衰退”。经济合作与发展组织认为，疫情引发近百年来最严重的经济衰退，尽管目前各国逐步放宽防控措施，世界经济复苏之路仍充满不确定性。在此背景下，中国始终锚定稳住外贸基本盘，维护全球产业链供应链稳定，并在支持培育贸易新业态中孕育经济发展新动能。“中国境内企业不仅迅速复工复产，还帮助境外供应商恢复产能，带动国际供应链恢复。”美国消费者新闻与商业频道报道指出。美国彼得森国际经济研究所所长亚当·波森说，中国政府采取及时而有效的疫情应对措施，尤其在公共卫生环节应对得当，这是其经济快速复苏并走在世界前列的关键。

坚定不移推动对外开放，中国为促进世界经济复苏发展增添了新动力。今年的《政府工作报告》从促进外贸基本稳定、积极利用外资、高质量共建“一带一路”、推动贸易和投资自由化便利化等几个方面，就推进对外开放进行了部署；《海南自由贸易港建设总体方案》出台，着力打造引领中国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户；对外公布2020年版全国外商投资准入负面清单和自由贸易试验区外商投资准入负面清单，在已连续3年缩减的基础上，再次大幅缩减外资准入负面清单，释放了面对疫情冲击以开放促改革、促发展的强烈信号；第127届广交会网上举行，吸引了来自217个国家和地区的境外采购商注册观展，来源地分布创历史纪录；第三届中国国际进口博览会筹备工作有序推进，企业商业展签约展览面积已超过规划面积的90%，部分展区“一展难求”……国外人士纷纷指出：中国致力于营造开放公平的市场环境，这将有利于提升投资者信心，促进全球经济复苏。

回望2020年“上半场”，尽管经济运行面临较大压力，但中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。中国努力在危机中育新机、于变局中开新局，交出了让世界为之振奋的答卷。在一个更加不稳定不确定的世界中，中国有信心也有能力持续推动经济实现高质量发展，为疫情阴霾笼罩下的世界经济注入源源不断的信心与动能。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 03 版）

(责编：牛镛、燕勐)