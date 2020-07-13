“展现中国企业的责任担当”（患难见真情 共同抗疫情）

巴基斯坦东部旁遮普省的萨希瓦尔燃煤电站鸟瞰图。

新华社发

在全球携手抗击新冠肺炎疫情的同时，不少共建“一带一路”项目克服困难，在做好防疫工作的前提下，保障开工和运营，为当地经济发展和民生改善作出贡献。

“增强了我们战胜疫情和恢复经济发展的信心”

木尔坦是巴基斯坦主要的芒果产地。过去，巴基斯坦出口海外的芒果从木尔坦运至卡拉奇港需要十几个小时。去年11月，中巴经济走廊最大交通基础设施项目白沙瓦—卡拉奇高速公路苏库尔至木尔坦段（“苏木段”高速公路）正式通车，打通了巴基斯坦中部南北交通大动脉，极大改善了当地交通状况，也将芒果运输时间缩短至4小时左右。

疫情期间，公路保持正常通行，保障了商品和防疫物资等运输。芒果出口商古拉姆·阿巴斯特说：“疫情过后，这条公路将给物流运输带来更多便利。相信我们的生意会越做越好。”

“苏木段”高速公路全长392公里，双向6车道，日均通车约1.2万辆。疫情期间，数百名中巴员工坚守岗位，保障公路正常运行。

“疫情给各行业都带来冲击，巴中经济走廊建设保持正常推进，为巴基斯坦经济活动提供了支持，也为未来可持续发展提供了重要机遇。”巴基斯坦总理顾问达乌德表示，近年来，巴中两国在共建“一带一路”框架下开展的各领域合作取得长足发展，为两国人民带来了实实在在的利益。

中巴经济走廊框架下有关能源项目正常运转，为巴抗击疫情、发展经济提供了电力保障。“中国企业克服疫情不利影响，维护电站正常运行，增强了我们战胜疫情和恢复经济发展的信心。”巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站安监部主管巴希尔介绍，自2017年投产以来，萨希瓦尔燃煤电站已连续安全运行1100多天，累计发电量突破250亿千瓦时。该电站填补了巴基斯坦1/4以上电力缺口，保障了当地400万家庭用电需求，为当地企业生产提供了有力支持。

日前，中巴双方又签署了两个大型水电站项目合作协议。巴总理伊姆兰·汗表示，巴中经济走廊将被证明是巴基斯坦发展与繁荣的里程碑。

“我们始终信任中方项目团队的防疫和工作安排”

日前，位于乌兹别克斯坦吉扎克地区的华新水泥200万吨新型干法水泥生产线项目顺利点火，进入试生产阶段。

该项目总投资约1.5亿美元，被列入乌兹别克斯坦重大投资项目清单，受到乌总统米尔济约耶夫的高度重视。预计项目正式投产后，将为当地创造1000多个就业岗位。项目原计划今年4月点火投产，突如其来的疫情影响了项目进度。项目组在做好防疫工作的同时稳步推进工程建设。

“我们始终信任中方项目团队的防疫和工作安排。”项目矿车班班长季尔绍忠是疫情期间主动留守厂区的乌方员工之一。季尔绍忠说：“我和留守的同事们严格遵守工厂各项要求，在确保自身安全的前提下，完成了守护厂区和部分施工任务。由于始终高标准遵守卫生防疫要求，项目现场无一人感染，我们感到自豪和欣慰。”

工程建设期间，由于厂区所在地工业基础薄弱，除土建安装外，搭设高压输电线、铺设天然气管道和铁轨等工程难度相对较高，需要中方技术人员参与。5月下旬，乌兹别克斯坦加速复工复产。111名中方员工在获得乌方批准后，第一时间乘包机抵乌。乌方技术员扎莫利德金说：“中方技术人员返岗复工让项目重新焕发生机。无论是工艺、机械，还是电气、化工，他们在各个环节都发挥着关键作用。”

项目总经理姚秉均介绍，经过双方员工不懈努力，项目终于在6月底前实现点火投产，在最短时间内达产达标，并开始为当地创造经济效益。

“这片农田一定能获得丰收”

尼日利亚卡诺河旁，清澈的河水缓缓流入田间，灌溉着庄稼。尼日利亚水资源部国家项目协调员皮特站在水渠旁看着眼前的景象，满脸欣喜：“中国企业克服了重重困难，抢在雨季前高质量移交了部分渠块，让当地民众及时开展播种。这片农田一定能获得丰收。”

卡诺州是尼北部重要产粮区，但由于卡诺河灌溉设施年久失修，一些农田得不到灌溉。去年4月，中国电建市政建设集团有限公司（以下简称“电建市政”）中标的卡诺灌溉项目正式开工，计划工期4年，建成后灌溉面积将超过23万亩，至少满足30万人口的粮食供应，将极大缓解该地区粮食短缺问题。

皮特说，疫情对尼日利亚经济造成较大冲击，一些企业大规模裁员。当地中企没有辞退一名尼方员工，还按期支付薪金，“展现中国企业的责任担当”。

与此同时，电建市政还紧急从国内协调采购了大批医药口罩等防疫物资，及时分发给中尼员工。“中国同事手把手教我们做好自我防护。至今250名员工无一人感染，我们真切感受到尼中人民深厚友情。”项目咨询负责人菲诺说，“在抗疫形势严峻、物资紧缺时，中国同事同我们在一起，全力帮助抗击疫情，令我们非常感动。”

尼水资源部部长苏莱曼视察项目工地时，对项目进展非常满意。看到项目为尼方雇员提供了舒适、干净的集体宿舍，苏莱曼感谢道：“中国是我们真正的朋友！”

截至目前，项目7个渠系通过验收。近日，项目其他渠系验收工作也将陆续完成。皮特说：“在疫情形势严峻的当下，中国企业保质保量完成灌区移交，体现了专业负责精神。”

（本报伊斯兰堡、努尔苏丹、阿布贾7月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 03 版）

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