20卷本《日本帝国主义侵华档案资料选编》全部出版

新华社北京7月12日电（记者史竞男）在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年之际，由中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院共同编纂的20卷本《日本帝国主义侵华档案资料选编》，近日由中华书局出版。

全书共1200余万字，分为20个专题，包括《九一八事变》《华北事变》《细菌战与毒气战》《南京大屠杀》《日军对抗战后方的轰炸》等。通过对现存于中央档案馆、中国第二历史档案馆和其他有关部门的关于抗战时期日本帝国主义侵华的文件、协议、情报、电稿、信函，中日交涉函件及战犯供词和审判档案等资料，进行严格筛选、鉴别、整理，选取其中反映本质问题、具有典型意义、内容真实可靠的材料，分类整理编排而成。

据介绍，该丛书自立项至最终完成出版历时37年，前后参与者多达五十余人。书中选用的档案资料绝大部分从未公开出版，所反映的事实，基本发生于1931年至1945年之间，包括日本帝国主义发动“九一八事变”、华北事变、扶植伪满和汪伪政权、华北大扫荡等对华的政治和军事侵略，以及在中国各地制造的屠杀惨案、细菌战、强征劳工等残暴罪行。

专家认为，丛书资料来源珍贵，权威可信，多侧面、全方位、系统性展现了日本帝国主义侵略对中华民族造成的巨大损失和伤害。丛书出版，对于还原历史真相，推进抗日战争史和中日关系史研究，加强国民爱国主义教育等，具有重要现实意义。

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