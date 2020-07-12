人民网>>国际

柬埔寨西港特区逆势发展创新高

2020年07月12日10:32  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷7月11日电 （记者 赵益普） 2020年6月，柬埔寨西哈努克港经济特区（简称“西港特区”）当月实现进出口总额1.3亿美元，比五月份的1.08亿美元增长20.4%，其中当月出口7593.6万美元，创单月出口历史最高记录。在五月份实现逆势上扬的基础上再创新高。1—6月，西港特区进出口货柜总量为18929个标箱，比2019年同期的14593个标箱增长29.7%；进出口总额为6.63亿美元，与上年同期的5.26亿美元同比增长26%，其中出口增长30.1%，进口增长21.4%。

在新冠肺炎疫情在全球多地暴发、蔓延的严峻形势下，西港特区之所以能够取得如此骄人业绩，离不开“特区人”的不懈努力。首先，从1月23日起根据不同阶段的疫情风险持续采取严密防控措施，实现了区内新冠肺炎零病例。其次，西港特区内22KV高压变电站的正式投运，使区内制造业企业的用电得到了有力保障，全区上半年用电量达4466万/KWH，比2019年同期的2712万/KWH增长64.7%。第三，西港特区公司及时积极向双边有关部门汇报沟通，加快区内生产企业进出口货物的通关物流运转，使大部分企业免于停产或停产企业在短期内实现复产。第四，全力帮助2019年下半年签约入驻的企业办妥各类证照手续和加快生产设施建设，使新入驻企业尽早竣工投产，上半年已有大自然地板、格雷特橱柜、擎天建材等企业先后开工投产。

西港特区，由中柬企业在西哈努克省波雷诺县共同开发建设，距离西哈努克市（西港）17公里，是中柬唯一一个签订双边政府协定的国家级经贸合作区，也是“一带一路”上的标志性项目。十多年来，始终以“八方共赢”理念促发展，坚守实业，打造共赢工程、民心工程，得到了中柬两国领导人的高度关注及肯定。中国国家主席习近平赞誉“蓬勃发展的西哈努克港经济特区是中柬务实合作的样板”；李克强总理指出西港特区“以实实在在造福民众的方式续写着中柬友谊的时代新篇章”；柬埔寨首相洪森高度评价“西港特区是中柬两国‘一带一路’合作取得丰硕成果的典范”。

(责编：张信凤、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved