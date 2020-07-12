柬埔寨西港特区逆势发展创新高

人民网曼谷7月11日电 （记者 赵益普） 2020年6月，柬埔寨西哈努克港经济特区（简称“西港特区”）当月实现进出口总额1.3亿美元，比五月份的1.08亿美元增长20.4%，其中当月出口7593.6万美元，创单月出口历史最高记录。在五月份实现逆势上扬的基础上再创新高。1—6月，西港特区进出口货柜总量为18929个标箱，比2019年同期的14593个标箱增长29.7%；进出口总额为6.63亿美元，与上年同期的5.26亿美元同比增长26%，其中出口增长30.1%，进口增长21.4%。

在新冠肺炎疫情在全球多地暴发、蔓延的严峻形势下，西港特区之所以能够取得如此骄人业绩，离不开“特区人”的不懈努力。首先，从1月23日起根据不同阶段的疫情风险持续采取严密防控措施，实现了区内新冠肺炎零病例。其次，西港特区内22KV高压变电站的正式投运，使区内制造业企业的用电得到了有力保障，全区上半年用电量达4466万/KWH，比2019年同期的2712万/KWH增长64.7%。第三，西港特区公司及时积极向双边有关部门汇报沟通，加快区内生产企业进出口货物的通关物流运转，使大部分企业免于停产或停产企业在短期内实现复产。第四，全力帮助2019年下半年签约入驻的企业办妥各类证照手续和加快生产设施建设，使新入驻企业尽早竣工投产，上半年已有大自然地板、格雷特橱柜、擎天建材等企业先后开工投产。

西港特区，由中柬企业在西哈努克省波雷诺县共同开发建设，距离西哈努克市（西港）17公里，是中柬唯一一个签订双边政府协定的国家级经贸合作区，也是“一带一路”上的标志性项目。十多年来，始终以“八方共赢”理念促发展，坚守实业，打造共赢工程、民心工程，得到了中柬两国领导人的高度关注及肯定。中国国家主席习近平赞誉“蓬勃发展的西哈努克港经济特区是中柬务实合作的样板”；李克强总理指出西港特区“以实实在在造福民众的方式续写着中柬友谊的时代新篇章”；柬埔寨首相洪森高度评价“西港特区是中柬两国‘一带一路’合作取得丰硕成果的典范”。

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