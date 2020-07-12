非盟希望在非开展新冠疫苗临床试验

图为非洲民众接种疫苗。非洲疾控中心图片

人民网约翰内斯堡7月11日电（记者 万宇）9日，非洲联盟委员会宣布成立新冠肺炎疫苗临床试验联盟，推进在非洲开展相关试验。

联盟由非洲疾病控制与预防中心领导，旨在整合全球疫苗开发人员、资助者以及促进非洲临床试验的机构，尽早在非洲开展超过10项晚期疫苗临床试验。其目标是获得最有希望的候选疫苗对非洲人口的安全性和有效性的充足数据，以便一旦疫苗获得批准，可以安全地在非洲推广。

联盟就疫苗临床试验提出的要求和标准有，与主要疫苗开发者建立伙伴关系，确定最有希望开展试验的国家或地区，主要考虑当地是否有合格的试验发起人、良好的临床试验条件、监管机构的支持和获得精准的流行病学数据；成立独立审查委员会，为临床试验提供指导、协助和监督;提高公众对在非洲进行完善的临床试验的必要性和重要性的认识;为解释临床试验数据的结果提供客观、基于事实的科学指导;与有意投资扩大非洲疫苗分发的全球捐助者合作，以筹集足够的资金支持试验。

建立这一联盟是2020年6月底非盟举行的疫苗相关会议上决定的。非盟轮值主席、南非总统拉马福萨和非盟委员会主席法基与会。拉马福萨说，成功开发和提供安全的疫苗需要创新与合作，并在非洲本地进行大规模的生产。非洲需要快速行动起来。非洲疾控中心主任肯格松说，"非洲必须在获得新冠肺炎有效疫苗方面发挥积极作用，这关系到我们的未来和发展。"

目前，英国牛津大学的疫苗临床试验正在南非进行，埃及也同意进行疫苗临床试验。

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