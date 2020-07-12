中资企业向希腊捐赠抗疫物资

图为捐赠仪式

人民网布鲁塞尔7月10日电（记者 任彦）中国国家能源集团9日向希腊能源监管局、希腊配电网络运营有限公司、阿提卡天然气分配有限公司、纳克索斯综合医院、约阿尼那大学附属医院、亚历山大城医院、塔斯洛丽亚医院以及吉尔吉斯小学捐赠5000套防护服、5万只医用口罩、1.5万个医用手套，助力希腊抗击新冠肺炎疫情。

中国驻希腊使馆政务参赞王强、希腊能源监管局副主席阿波斯托洛斯·戈齐亚斯、希腊能监局公共关系司司长帕帕克里斯托、阿提卡天然气分配公司总裁皮埃罗斯·查齐亚尼、希腊配电网络运营公司代表史达迪斯、科佩鲁佐斯集团新能源业务总监卡蒂亚斯、国家能源集团国华投资欧洲新能源公司总经理李早等人出席捐赠仪式。

李早在捐赠仪式上转交了国家能源集团董事长王祥喜的亲笔签名慰问信。王祥喜在信中表示，希腊政府正采取强有力措施遏制疫情蔓延，在抗击疫情的紧要关头，作为外国企业，国家能源集团愿意履行社会责任，为希腊人民提供帮助，并希望希腊能尽快摆脱疫情的影响，恢复正常生活。

戈齐亚斯对国家能源集团的慷慨相助表示衷心感谢。他称此次善举能够为希腊防控疫情工作贡献积极力量，显示了国家能源集团是一家负责任的企业。希中两国有很多合作和联系，能源领域就是其中之一，中国企业的支持对希腊能源业非常重要，期待未来中国企业更多地在希腊投资。

王强在致辞中表示，中国和希腊是真挚的朋友，在今年初中国发生疫情时，不少希腊朋友支持中国抗击疫情，而希腊出现疫情后，中国政府、中资企业、华侨华人也纷纷向希腊捐赠大量防疫物资。在目前希腊输入新冠病例增多的情况下，国家能源集团克服采购、物流等种种障碍，不远万里地把大量防疫物资运送到希腊，为希腊防疫工作带来实际帮助。

欧洲新能源公司是国家能源集团国华投资公司的全资子公司，目前在希腊境内运营4个风电场，同时积极开发希腊及其周边欧洲国家新能源项目。2020年上半年，该公司克服疫情影响，努力做到防疫生产两不误，上半年累计发电量和营收利润均创新高，为希腊抗击疫情提供了稳定的电力供应。

(责编：张信凤、杨牧)