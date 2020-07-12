原标题：厄瓜多尔进口冻虾外包装检出新冠病毒

相关货物已退货、销毁，涉及企业产品进口已暂停

7月10日，国务院联防联控机制就防范疫情输入风险、加强进口冷链食品监管有关信息举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强通报，近10日全国单日新增确诊病例均维持在个位数，新增境外输入确诊病例占81.4%，外防输入压力依然很大，要保持警惕，继续加强口岸边境的疫情防控措施，将境外输入风险降到最低。

海关总署进出口食品安全局局长毕克新介绍，为防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品传入的风险，全国海关对进口冷链食品开展了新冠病毒监测，到9日24时，全国海关共抽样监测样本227934个，其中产品样本43964个、内外包装样本147568个、环境样本36402个。其中，7月3日，大连海关从装在厄瓜多尔企业生产的冻南美白虾集装箱内壁一个样品样本中从厄瓜多尔企业生产的冻南美白虾的三个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。同日，厦门海关从厄瓜多尔企业生产的冻南美白虾的两个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。

上述企业的冻南美白虾虾体和内包装样本，新冠病毒核酸检测均为阴性，其他227928个样本检测全部为阴性。对检出阳性的样本，经核酸序列分析并经专家研判，检测结果提示，厄瓜多尔3家企业产品的集装箱环境、货物外包装存在被新冠病毒污染风险。专家研判认为，检出结果不代表具有传染性，但反映出相关企业食品安全管理制度落实不到位。为保护消费者健康，海关总署决定自今日起暂停上述3家企业产品进口，对暂扣的货物采取退货、销毁等处理措施。

国家食品安全风险评估中心副主任、研究员李宁提醒消费者，对食品的处理，一定要牢记世界卫生组织推荐的做好食品安全的“5个要点”的要求，即保持清洁、生熟分开、烧熟煮透、食物保持安全的温度以及使用安全的水和新鲜的食材。

李宁介绍，食品在生产加工销售的各个环节，如果周围的环境被新型冠状病毒污染，或者食品从业人员本身就是新型冠状病毒的感染者，那么都可能对食品造成污染。近期各地都在加强食品中新型冠状病毒的监测。截至7月7日，包括浙江、云南、河南、山东、宁夏等地上报的近6万份食品样品中的新型冠状病毒核酸检测结果都是阴性。综合来看，食品被新型冠状病毒污染的概率是非常小的。（记者 吴佳佳）

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